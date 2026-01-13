Sentó a su esposa fallecida en una silla de ruedas e intentó subirla a un avión, en Tenerife

Un hombre de aproximadamente 80 años intentó embarcar a su esposa fallecida en un vuelo desde el aeropuerto Tenerife Sur, en Granadilla de Abona (España), con el objetivo de viajar juntos. La situación fue detectada por personal de seguridad del aeropuerto cuando la mujer no reaccionó ante los controles.

El episodio ocurrió en la zona previa al arco detector de metales. De acuerdo con versiones aeroportuarias citadas por medios españoles, el hombre empujaba la silla de ruedas con normalidad y no generó sospechas durante los primeros controles.

Sin embargo, una vigilante de seguridad advirtió que la mujer no mostraba movimientos involuntarios ni reacciones cuando el dispositivo detectó objetos metálicos. Tras aproximarse, la trabajadora habría observado que la pasajera no presentaba respiración aparente y que la temperatura corporal era anormalmente baja.

Detección y activación del protocolo

Tras el aviso interno, el personal aeroportuario activó el protocolo de emergencia establecido para estos casos. En pocos minutos, intervinieron agentes de seguridad del aeropuerto, efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario forense, según el procedimiento estándar.

Fuentes citadas por medios locales indicaron que el hombre fue retenido en el sector de embarque para recabar información. La mujer fue trasladada a una zona acondicionada para la intervención de especialistas.

Posteriormente, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer el tiempo del fallecimiento, las circunstancias en las que se produjo y si existía algún tipo de responsabilidad penal asociada a la acción del esposo.

Versiones preliminares y primeras declaraciones

Según reportes mediáticos, en un primer momento el hombre habría intentado justificar el estado de su esposa señalando posibles complicaciones atribuibles al propio aeropuerto. No obstante, versiones posteriores indicaron que reconoció que la mujer había fallecido horas antes del vuelo programado.

Las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de los involucrados, manteniendo la confidencialidad mientras avanza la investigación forense.

Contexto aeroportuario y normativas aplicables

El aeropuerto Tenerife Sur es uno de los principales puntos de conexión aérea del archipiélago canario y opera diariamente con vuelos nacionales e internacionales. Sus protocolos de seguridad incluyen procedimientos para casos de emergencia médica, personas fallecidas y situaciones que requieran intervención policial o forense.

Expertos en normativa aérea consultados por medios locales explicaron que el transporte de restos humanos requiere documentación específica, coordinación logística con aerolíneas y autorización sanitaria, debido a regulaciones nacionales e internacionales que involucran a autoridades de aviación civil.

En este contexto, el intento de embarque sin documentación constituye una infracción a las normas de transporte humanitario y obliga a las autoridades a determinar si pudo existir engaño deliberado, omisión o desconocimiento.

Investigación abierta y posibles escenarios

La investigación judicial busca determinar tres aspectos:

Causa y momento del fallecimiento Intencionalidad o dolo por parte del hombre Tipificación legal en caso de existir responsabilidad penal

Hasta el cierre de esta nota, no se habían presentado cargos formales, pero el caso continúa en análisis por parte de la Guardia Civil y del juzgado competente.

Reacciones y cobertura mediática

El episodio tuvo amplia repercusión mediática debido a su carácter inusual y a que involucró instalaciones aeroportuarias. También generó interrogantes sobre los mecanismos de detección en controles de seguridad y sobre la normativa aplicable al transporte de restos humanos en aerolíneas comerciales.

Las autoridades aeroportuarias no difundieron comunicados oficiales detallados, aunque fuentes internas confirmaron la activación del protocolo correspondiente y la colaboración interinstitucional.