Shakira invita a sus fans a vivir la experiencia “Caminata con la Loba” en Quito. Conoce los pasos para participar

La fiebre por Shakira ya se siente en Quito. A menos de dos semanas de sus conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, la productora de la artista sorprendió al anunciar la dinámica “Caminata con la Loba”. Este es un concurso que permitirá a los ganadores caminar junto a la cantante en su entrada triunfal al escenario. Este es uno de los momentos más esperados del espectáculo.

Tres noches con la reina del pop latino

Shakira ofrecerá tres conciertos en Quito, los días 8, 9 y 11 de noviembre. Estos conciertos son parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran Tour, con la que ha recorrido varios países. Ha agotado entradas y batido récords de asistencia.

En Ecuador, la expectativa ha sido abrumadora: más de 100.000 boletos ya se han vendido para las tres fechas. Esto consolida a la barranquillera como una de las artistas más esperadas del año. La producción promete un show lleno de efectos visuales, coreografías impactantes y más de 20 canciones. Estas canciones recorren su trayectoria, desde Pies descalzos hasta sus recientes éxitos globales.

“Caminata con la Loba”: así puedes participar

La dinámica del concurso “Caminata con la Loba” fue revelada en las redes oficiales de la productora, y permitirá que dos ganadores por cada fecha acompañen a Shakira desde el backstage hasta el escenario.

Para participar, los fanáticos deben cumplir con los siguientes pasos:

Tener entrada en una de las localidades designadas: Las Mujeres Ya No Lloran Box

Hips Don’t Lie Platinum

Antología Platinum Seguir las redes oficiales de la productora en Instagram o Facebook. Publicar en sus historias la canción de Shakira que más esperan escuchar durante el show. Etiquetar a los acompañantes con quienes asistirán al concierto.

Los nombres de los ganadores serán anunciados el jueves 6 de noviembre, a las 18h00, en las plataformas oficiales del evento.

Expectativa total en Quito

La llegada de Shakira ha desatado una verdadera Shakiramonía en la capital ecuatoriana. Fanáticos de todas las edades preparan pancartas, coreografías y grupos de baile para recibirla. En redes sociales, los hashtags #ShakiraEnQuito y #LasMujeresYaNoLloranTour ya acumulan miles de publicaciones, mientras los comercios locales se suman con promociones y actividades temáticas.

El Estadio Olímpico Atahualpa se transformará en un escenario de lujo para una puesta en escena que promete ser inolvidable, con un despliegue técnico de luces, pantallas 3D y efectos inmersivos.

Un regreso esperado

Han pasado varios años desde la última visita de Shakira a Ecuador, y su regreso se da en uno de los momentos más altos de su carrera. Con su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, la artista reafirmó su poder musical y emocional, con letras que conectan con una generación que celebra la resiliencia y la fuerza femenina.

El público ecuatoriano será testigo de un espectáculo lleno de energía, baile y emociones, con la promesa de que Shakira dejará una huella imborrable en cada una de sus tres noches en Quito.