Shakira se une a Ed Sheeran y Beéle para la nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: Escúchala aquí

Shakira acaba de lanzar una nueva versión de su éxito ‘Hips Don’t Lie’, junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle.

Este remix conmemora los 20 años del tema original y está incluido en el EP Spotify Anniversary, con el que celebra las dos décadas de su álbum Fijación Oral y las tres décadas de Pies Descalzos.

Shakira confiesa la razón por la que eligió a Ed Sheeran y Beéle

La nueva versión de ‘Hips Don’t Lie‘ surgió de conversaciones de años entre Shakira y Ed Sheeran, quienes intercambiaron ideas para varios proyectos pero concretaron dos en 2025.

En entrevista con Variety y Viva Latino, Shakira explicó: “Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos ha venido bien el momento”.

Por otra parte, la artista defendió el haber sumado a Beéle, tras la ola de críticas que recibió por la publicación de una foto donde se los veía en un estudio de grabación. “Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en Estados Unidos, pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”,dijo.

Por su parte, Ed Sheeran reconoció en la misma entrevista que su fusión con los dos artistas colombianos no era algo previsible. “Creo que cuando la gente nos vea a los tres, van a decir ¿cómo pasó?”, expresó.

Lo nuevo de ‘Hips Don’t Lie’

Un adelanto de ‘Hips Don’t Lie’ publicado en redes sociales muestra a Ed Sheeran con guitarra acústica cantando en español, Shakira bailando y Beéle en el flow rítmico, en una interpretación semiacústica.

La versión renovada integra guiños a la cumbia y el Carnaval. lo que ha despertado la expectativa de los fans.

Cabe destacar que la colombiana publicó nuevas versiones de algunos de sus himnos: Pies Descalzos, Antología, La Pared, Día de Enero, además de Hips Don’t Lie. Aquí los puedes escuchar.

Shakira causó furor con su tema musical

‘Hips Don’t Lie’ se lanzó el 28 de marzo de 2006 como sencillo principal de la reedición de Oral Fixation Vol. 2, el séptimo álbum de estudio de Shakira.

La canción, coescrita por Shakira y Wyclef Jean, fusiona pop, rock y ritmos latinos como cumbia y reguetón, con influencias del Carnaval de Barranquilla. Alcanzó el número uno en 55 países, incluyendo el Billboard Hot 100 de EE.UU., donde se mantuvo 7 semanas en la cima.

El video musical, filmado en un estudio que recreaba el Carnaval de Barranquilla, acumuló más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube hasta 2025. El tema vendió más de 8 millones de copias mundiales y recibió premios como MTV Video Music Award y People’s Choice Award.