Sicarios asesinan a un hombre en el interior de una lavadora de carros, en Portoviejo

La mañana de este martes, 14 de octubre de 2025, inició con un nuevo caso de sicariato en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí.

El suceso cobró la vida de un hombre y se registró pasadas las 08h00, en un transitado sector de la ciudad.

Así fue el ataque sicario en Portoviejo

De acuerdo a la información preliminar, el ataque sicario se dio al interior de una lavadora de carros ubicada en la avenida Urbina (Universitaria).

Al lugar, el sujeto llegó para lavar su vehículo. Sin embargo, fue sorprendido por sicarios que le dispararon en varias ocasiones.

La muerte del hombre fue inmediata. Su cuerpo quedó en la misma silla donde se había sentado instantes previos. Esto, mientras los criminales se dieron a la fuga rápidamente.

Alerta por nuevo crimen en transitado sector

La avenida Universitaria es una de las más transitadas de Portoviejo y a la hora del ataque armado habían muchas personas en el sector. El sicariato provocó alarma, así como congestión vehicular.

Hasta el sitio arribaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional, para dar inicio a las tares de investigación.

Se espera el traslado del cadáver hasta el Centro Forense de Portoviejo, para la autopsia de ley.

La noche de ayer se registró otro crimen en Portoviejo

Portoviejo se ha convertido en uno de los cantones más violentos de Manabí. La noche de ayer, un adolescente de 16 años fue asesinado en el reasentamiento El Guabito. Este crimen causó conmoción, especialmente por la edad de la víctima, a la que se identificó como Mathías Rezabala.

Según moradores del sector, se escucharon alrededor de siete disparos durante el ataque. Personal especializado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acudió al sitio para atender la emergencia. Al llegar, los agentes constataron que la víctima no presentaba signos vitales. Tras las diligencias correspondientes, el lo trasladaron al centro forense de Portoviejo para realizar los trámites legales.

La ola de violencia va en aumento

Ecuador enfrenta su peor crisis de seguridad en la historia reciente. En 2025, el país registra más de 6.449 homicidios hasta septiembre, un aumento del 47% respecto a 2024, con un promedio de un asesinato por hora.

Guayaquil y Durán, en la provincia de Guayas, son epicentros de la barbarie, con masacres como las de Socio Vivienda en julio, que dejó 22 muertos. Mientras que en Manabí, la violencia se concentra en Manta y Portoviejo.

Bandas como Los Choneros y Los Lobos disputan territorios narcotraficantes, convirtiendo puertos clave en rutas de exportación de cocaína hacia EE.UU. y Europa.

El presidente Daniel Noboa decretó un «conflicto armado interno» en 2024, desplegando militares en calles y prisiones, pero la violencia repuntó: enero sumó 793 muertes y febrero 736. (13).