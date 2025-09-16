Sicarios asesinaron al ‘Gordo Santana’ en el mercado de Calderón, en Portoviejo

A un comerciante conocido como “El Gordo Santana” lo asesinaron la mañana de este martes 16 de septiembre en un ataque armado en el mercado de la parroquia Calderón, en Portoviejo. El hecho ocurrió en el área de verduras de la plaza central, cuando la víctima preparaba su puesto para la venta. Sicarios sorprendieron a Cristhian José Santana, de 44 años de edad, con disparos, causándole la muerte de inmediato, según testigos presenciales.

El crimen, registrado alrededor de las 07h00, generó pánico entre comerciantes y compradores que realizaban sus actividades diarias. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente, dejando a la víctima tendida entre cajones de habas. Ciudadanos relataron que la gente corrió desesperada buscando refugio detrás de los puestos de frutas y verduras para protegerse. La Policía Nacional llegó minutos después, acordonó el área y procedió con el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Comerciante quedó abatido en el mercado

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han identificado a los responsables ni han determinado el móvil del asesinato. Un operativo se desplegó en Calderón y zonas aledañas para dar con el paradero de los sicarios. “El Gordo Santana” era conocido en el mercado por su trabajo en la venta de verduras. Testigos aseguraron que no tuvo oportunidad de reaccionar ante el ataque.

Este hecho ha reavivado el temor entre los habitantes de Calderón, quienes recuerdan que en años anteriores se han registrado otros asesinatos en este mismo mercado. Las autoridades han intensificado la presencia policial en la parroquia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar nuevos incidentes. Sin embargo, la falta de información sobre las causas del crimen mantiene en alerta a la comunidad.

Se investiga si el ataque tendría relación con otros

El mercado de Calderón, ubicado en el corazón de la parroquia, es un espacio clave para la economía local, donde decenas de comerciantes y compradores se reúnen a diario. Este tipo de hechos violentos afecta no solo la tranquilidad de los residentes, sino también la dinámica comercial de la zona. La Policía Nacional ha solicitado a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el caso.

Por el momento, las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar si el ataque está relacionado con incidentes previos en la localidad. Este suceso se suma a la creciente preocupación por la seguridad en Portoviejo, donde los comerciantes piden mayor protección para realizar sus actividades sin temor. Las autoridades han prometido reforzar las medidas de seguridad en el mercado y sus alrededores para evitar que hechos similares se repitan. (17)