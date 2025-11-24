Sicarios en moto asesinaron a empleado de una barbería en el sur de Quito y dejaron dos heridos

Un hombre falleció y dos personas resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado por dos sicarios en una motocicleta. El hecho ocurrió en una barbería ubicada en el sector de Guamaní, al sur de Quito. Los responsables huyeron con rumbo desconocido y son intensamente buscados por la Policía Nacional. Ocurrió en un local comercial de la calle Guayanay Ñan, según reportes de la Dinased.

Los agresores ingresaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra los presentes. La víctima mortal, identificada como empleado del lugar, recibió múltiples impactos de bala y falleció en el sitio. A las otras dos personas heridas las trasladaron de urgencia a casas de salud cercanas; su pronóstico es reservado. Tras el ataque, los autores abandonaron la motocicleta a pocas cuadras y continuaron la fuga a pie o en otro vehículo.

Sicarios abandonaron la moto y huyeron en carro

Unidades de Criminalística y del Eje de Investigación de Delitos contra la Vida acudieron al lugar para el levantamiento de indicios. En el sitio se hallaron al menos 12 vainas percutidas calibre nueve milímetros. Este es el tercer ataque armado registrado en peluquerías del sur de Quito en lo que va de 2025 y el segundo con resultado de muerte.

La Policía Nacional maneja como principal hipótesis que estos hechos están relacionados con disputas por el control de la microcomercialización de drogas en la zona. Fuentes policiales indican que varios de estos locales funcionan como puntos de distribución o expendio de sustancias estupefacientes. En septiembre de 2025, durante un operativo conjunto se clausuró temporalmente una barbería en el mismo sector de Guamaní.

Activación del Bloque de Seguridad

En dicha ocasión en poder del propietario del establecimiento se hallaron 250 gramos de marihuana y porciones de cocaína listas para la venta. Diego Alba, comandante de la Subzona Pichincha Sur, informó que se han reforzado los patrullajes y controles en el área, además de la activación del Bloque de Seguridad para ubicar a los responsables.

“Estamos trabajando con videos de cámaras de seguridad privadas y del ECU-911 para identificar a los autores”, declaró. El cuerpo de la víctima lo trasladaron hasta la morgue para cumplir con los respectivos trámites de ley. A inicios de año, en el sector de Caupicho, también en el sur de Quito, hombres armados asesinaron a tres personas en el interior de una barbería.