Sicarios matan a un hombre en el interior de una vivienda, en Portoviejo

Un segundo ataque sicario se registró este lunes en la ciudad de Portoviejo, que se ha convertido en una de las más violentas de la provincia de Manabí.

El hecho se dio aproximadamente a las 15h00 de este 27 de octubre de 2025, en la ciudadela Nuevo Portoviejo, a pocas cuadras de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Sicarios irrumpieron en una vivienda de Portoviejo

De acuerdo a fuentes policiales, sicarios a bordo de una moto llegaron al lugar e ingresaron a una vivienda para cometer el crimen. En el lugar se escucharon varias detonaciones de bala, que cobraron la vida de un hombre identificado como ‘Gordo Boris’.

Se añadió que el cuerpo de la víctima quedó en el interior de la casa, en medio de escenas de dolor y gritos de alarma.

Tras el ataque armado, los criminales se dieron a la fuga sin dejar rastro. Mientras que vecinos del sector dieron la alerta rápidamente a la Policía.

Por la víctima no se pudo hacer nada. Su muerte fue inmediata, sin opciones de trasladarlo a una casa de salud.

Inician investigaciones del ataque armado

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Dinased y Criminalística de la Policía Nacional, para dar inicio a las tareas investigativas.

En el sitio se pudo ver varios casquillos de bala. Esto, tanto en el exterior como en el interior de la vivienda atacada.

Hasta el cierre de esta nota informativa se esperaba el trasladado del cadáver hasta el Centro Forense de Portoviejo. Allí, se le realizará la autopsia que exige la ley.

Portoviejo despertó con muerte

La madrugada de este lunes, otro hombre fue asesinado en el interior de su vivienda ubicada en la ciudadela Pompilio Galarza, junto a El Florón de Portoviejo.

Los moradores indicaron que en horas de la madrugada se escucharon varios disparos, pero como esto es una situación “común en el lugar”, no salieron de sus casas por seguridad. Además que querían evitar algún incidente que los ponga en riesgo a ellos o sus familias.

No fue sino hasta pasadas las 06h00 de este lunes cuando familiares del ahora fallecido llegaron a una vivienda del sector a buscar a la persona que habita en ella. Al ingresar se percataron del asesinato del hombre.

Manabí supera las mil muertes violentas