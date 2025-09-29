Sicarios matan a un hombre en la puerta de una unidad educativa de Manta

Un nuevo ataque sicario se registró la mañana de este lunes, 29 de septiembre, en la ciudadela 15 de Abril de la parroquia Eloy Alfaro de Manta.

El fallecido fue identificado como Jesús Coronel, de 30 años de edad. Además, se informó que era morador del sector.

Crimen se dio en las puertas de una escuela de Manta

El ataque armado se registró pasadas las 09h30 de este lunes. Según se informó, la víctima caminaba por la zona cuando fue sorprendido por sicarios a bordo de una moto.

Tras recibir varios impactos de bala, Coronel cayó justo en la puerta de una unidad educativa, muriendo de manera inmediata.

En el lugar se vivieron escenas de dolor, ya que los allegados de la víctima acudieron rápidamente. Su madre se aferró al cuerpo sin vida, en medio de lágrimas. Mientras que agentes de policía llegaron al lugar y cercaron el área.

Tras la alerta por el crimen, padres de familia acudieron a la escuela para retirar a los estudiantes. Se dijo que las clases fueron suspendidas.

El crimen está en investigación

Agentes policiales de la Dinased arribaron al lugar para recabar los primeros indicios y dar inicio a la investigación. El área fue cercada a más de una cuadra de distancia, ante la presencia de varias personas que buscaban información.

Hasta el cierre de esta nota periodística se esperaba el arribo del carro de medicina legal para el traslado del cadáver al Centro Forense. Allí, a Coronel lo someterán a la autopsia que dicta la ley.

El distrito Manta es uno de los más violentos

El distrito policial Manta, formado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, se ha convertido en uno de los más violentos de la provincia de Manabí y Ecuador. En lo que va del año se han registrado 385 muertes violentas en dicho distrito, mientras que a nivel de provincia van más 874.

Ecuador enfrenta en 2025 la peor crisis de violencia en su historia reciente, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Con un homicidio por hora, el país acumula más de 3.000 muertes violentas en los primeros meses, superando récords de 2023.

En enero, se registraron 781 homicidios, el mes más sangriento desde 2010, un 55% más que en 2024. Febrero sumó 736, y marzo alcanzó 831, empatando el pico histórico de octubre de 2023. Guayas y Manabí concentran el 88% de los casos, con masacres en barrios.

Desde 2024, Ecuador vive un estado de conmoción interna decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir bandas. En junio de 2024, se militarizó Manta, trasladando la cúpula policial y militar allí, con patrullajes en barrios. (23).