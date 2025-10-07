Sicarios mataron a ‘El Gato’ en el sitio El Naranjo de Portoviejo

La noche de ayer, lunes 6 de octubre de 2025, el sitio El Naranjo, en la vía Portoviejo – Santa Ana, se estremeció con el sonido de varios disparos.

Vecinos relataron que un hombre, conocido como “El Gato”, fue atacado por desconocidos mientras se encontraba en el sector. Todo sucedió en cuestión de segundos, dejando a los moradores en pánico y sin entender lo ocurrido.

Intentaron ayudar a víctima de ataque sicario en Portoviejo

Tras escuchar las detonaciones, varios habitantes salieron de sus viviendas para auxiliar al herido, mientras otros alertaron al ECU-911.

En pocos minutos, la víctima fue llevada hasta el Hospital de Especialidades de Portoviejo, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

De los sicarios no se sabe nada, ya que se dieron a la fuga rápidamente tras cometer el crimen. Agentes policiales llegaron al lugar de los hechos para recolectar información y pistas.

Lo trasladaron al nuevo Centro Forense

El hecho ha causado gran impacto entre los portovejenses, no solo por la violencia del suceso, sino también porque ocurrió pocas horas después de la inauguración del nuevo Centro Forense de la ciudad.

“El Gato” se convirtió en la primera persona en ser ingresada a esas instalaciones para la autopsia, detalle que generó comentarios entre la ciudadanía.

Los habitantes de El Naranjo manifestaron su preocupación por la inseguridad que afecta a la zona rural de Portoviejo. Temen que la violencia siga avanzando y piden a las autoridades reforzar los patrullajes para recuperar la tranquilidad de las familias.

Portoviejo enfrenta ola de violencia

Portoviejo y Manta son los cantones más violentos de la provincia de Manabí, registrando crímenes casi a diario. Prueba de ello es que, esta mañana, sicarios asesinaron a otro hombre en la capital manabita.

En 2025, Ecuador registra 6.449 homicidios intencionales hasta agosto, un aumento del 47% respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. La provincia de Manabí acumula 829 muertes violentas en el mismo período, posicionándose como la segunda más afectada tras Guayas. Esta escalada se atribuye a disputas territoriales por el narcotráfico entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, que controlan rutas clave en puertos costeros.

Ayer, el gobierno prorrogó el estado de excepción por 30 días en Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Bolívar, suspendiendo derechos constitucionales para combatir la «grave conmoción interna».

La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, activa desde 2024, reporta que el narcotráfico genera delitos conexos como extorsiones y ataques a menores. (13).