Siete ataques múltiples dejaron 24 fallecidos en Ecuador durante la primera semana del 2026

Siete ataques múltiples, definidos como hechos violentos con tres o más víctimas mortales, se han registrado en Ecuador durante la primera semana de 2026. Producto de esos ataques, las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos 24 personas. Los hechos ocurrieron en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro, y reflejan un repunte de la violencia criminal en distintas zonas del país en este nuevo año.

Uno de los ataques más recientes y violentos ocurrió la noche del jueves 8 de enero en Machala, provincia de El Oro. De acuerdo con información preliminar, sicarios vestidos como policías ingresaron a un inmueble y asesinaron a cuatro miembros de una familia. Las víctimas, dos menores de 13 y 17 años, una mujer de 40 años y un hombre de 41 con antecedentes penales, quedaron incinerados. Tras la balacera, los sicarios incendiaron la casa de las víctimas.

Ataques múltiples dejan dolor y temor

Los atacantes utilizaron pistolas calibre nueve milímetros y, tras los disparos, hicieron explotar un cilindro de gas que provocó un incendio en la vivienda. Bomberos acudieron al lugar y, luego de controlar las llamas, encontraron los cuerpos completamente calcinados. Según la Policía, el ataque estaba dirigido contra una mujer que sobrevivió y que había recibido amenazas previas de su exconviviente.

Un día antes, el 7 de enero, se registró otra matanza en una zona exclusiva del cantón Samborondón, provincia del Guayas. Sicarios, también disfrazados de policías, asesinaron a alias ‘Marino’, identificado como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos. Producto de ese mismo ataque fallecieron dos personas más. Todo ocurrió mientras las víctimas jugaban fútbol en la cancha comunal de una urbanización privada.

Ataque en exclusiva urbanización privada

Los agresores llegaron con fusiles, obligar a las víctimas a tenderse en el suelo y verificar sus identidades antes de dispararles. Según cifras oficiales, Ecuador cerró el 2025 con más de 9.110 homicidios. Un informe del Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (Acled) realiza una advertencia. Para 2026 podría registrar un nuevo incremento de la violencia debido a disputas internas entre organizaciones criminales.

En solo nueve días se han contabilizado siete masacres. La primera ocurrió el 2 de enero en Manta, donde cuatro personas resultaron asesinadas dentro de un vehículo. El 6 de enero, tres hombres fueron ejecutados en una vivienda de Naranjal por sicarios con vestimenta similar a la militar. El 7 de enero, en Samborondón, un padre y sus tres hijos murieron baleados tras recibir amenazas previas.

Ese mismo día, un triple asesinato se reportó en el cantón Durán, donde las víctimas se movilizaban en una tricimoto y fallecieron pese a ser trasladadas a una casa de salud. Todos los casos continúan bajo investigación. Analistas en seguridad han señalado que estos hechos se enmarcan en la fragmentación de grupos criminales, el surgimiento de nuevas facciones y la ruptura de alianzas delictivas, factores que podrían intensificar la violencia en el corto plazo. (17)