Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Europa

Accidente aéreo de un avión An-22 dejó al menos siete fallecidos en la región rusa de Ivánovo

El Ministerio de Defensa ruso informó que se recopilaron datos técnicos del An-22, incluidos registros de mantenimiento y comunicaciones previas al accidente.
Al menos siete personas murieron este martes 9 de diciembre de 2025 cuando un avión de transporte militar ruso An-22 se estrelló en la región de Ivánovo.
Una gráfica del avión militar de Rusita que se estrelló a unos 250 kilómetros de Moscú.
Al menos siete personas murieron este martes 9 de diciembre de 2025 cuando un avión de transporte militar ruso An-22 se estrelló en la región de Ivánovo.
Una gráfica del avión militar de Rusita que se estrelló a unos 250 kilómetros de Moscú.

