Silencio electoral inicia a medianoche de este 13 de noviembre en Ecuador

A las 23:59 de este jueves 13 de noviembre termina oficialmente el período de campaña electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2025. , A partir de las 00:00 del viernes 14 de noviembre inicia el silencio electoral, que se extenderá hasta las 17:00 del domingo 16 de noviembre, , informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante estas 89 horas queda terminantemente prohibida la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación tradicionales, digitales y redes sociales. También se prohíbe la publicación de encuestas de salida, sondeos de opinión, pronósticos electorales o cualquier contenido que pueda influir en la decisión de los más de 13,7 millones de electores habilitados.

Reglas estrictas de silencio electoral

El artículo 207 del Código de la Democracia establece que ninguna organización política, medio de comunicación ni institución pública podrá difundir mensajes, imágenes o información con contenido electoral. Los canales de televisión y radio deben suspender spots, entrevistas o debates relacionados con las preguntas del referéndum.

Tampoco se permiten concentraciones, caravanas, mítines ni eventos públicos de carácter político. Las infracciones son sancionadas con multas que van desde 11 hasta 21 salarios básicos unificados (entre USD 5.170 y USD 9.870 en 2025), según la gravedad.

Ley seca nacional desde el viernes

A partir de las 12:00 del viernes 14 de noviembre y hasta las 12:00 del lunes 17 de noviembre queda prohibida en todo el territorio nacional la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. La medida, conocida como “ley seca”, está regulada por el artículo 263 del Código de la Democracia y será vigilada por la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados.

Los locales comerciales que incumplan enfrentan clausura temporal de hasta 15 días y multas de hasta 10 salarios básicos. En elecciones anteriores, entre 2021 y 2024, se registraron más de 2.800 detenciones por consumo en vía pública durante este período.

Jornada electoral del domingo 17

El domingo 16 de noviembre los ecuatorianos acudirán a las urnas para responder las preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025, convocadas mediante Decreto Ejecutivo 375 del 12 de agosto de 2025. Las mesas se abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 17:00. El CNE instalará 42.318 juntas receptoras del voto en 4.282 recintos en las 24 provincias y tres circunscripciones del exterior.

Los primeros resultados oficiales se difundirán a partir de las 17:00 del mismo domingo, una vez concluido el escrutinio en cada junta. El silencio electoral termina exactamente a esa hora, permitiendo nuevamente la difusión de información relacionada con el proceso.

El silencio electoral y la ley seca son mecanismos aplicados en Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979. En los últimos 20 procesos electorales y consultas populares (1984-2025) se han mantenido sin interrupción, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la reflexión ciudadana antes del voto.