¡Sin que nadie lo notara! Shakira aprovechó su visita a Quito para conocer el Museo Intiñan, en la Mitad del Mundo

El Museo Solar Intiñan, ubicado en la Mitad del Mundo (Quito), publicó un carrusel de fotografías inéditas que documentan la visita de la cantante colombiana Shakira.

Las imágenes, compartidas en la cuenta oficial de Instagram del museo, muestran a la artista recorriendo las instalaciones. En la cita estuvo acompañada de sus hijos Milan y Sasha, así como por parte de su equipo.

La revelación responde a la mención que Shakira hizo sobre el sitio durante su tercer concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa, dado el pasado lunes.

La discreta visita de Shakira a la Mitad del Mundo

La publicación del museo incluyó un mensaje que aludía a imágenes creadas con Inteligencia Artificial que muestran a ‘Shaki’ en distintos sitios de Ecuador y que se viralizaron en los últimos días. “Una visita muy especial @Shakira. Queríamos hacer el trend con IA pero ella se nos adelantó. Con cariño, el Museo Intiñan”, se leyó en el post.

Las fotos capturan momentos como Shakira recibiendo un certificado de visita al equinoccio y posando junto al personal del centro cultural.

La visita ocurrió en medio de su agenda cargada, que incluyó tres presentaciones consecutivas en Quito. Esto, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Escepticismo inicial entre seguidores

Inicialmente, la afirmación de Shakira durante el concierto generó dudas entre fans, ya que no se habían difundido imágenes de su paso por la Mitad del Mundo, a diferencia de los recorridos públicos de sus bailarines por el Centro Histórico de Quito y la Plaza Grande. Sin embargo, el museo aclaró la autenticidad de las tomas.

Una imagen previa compartida por Shakira en su Instagram, donde aparece junto a una mujer y una máscara del Diablo Huma, coincide con una de las fotos ampliadas del museo, reforzando la veracidad del evento.

La importancia del Museo de Intiñan en Ecuador

El Museo Solar Intiñan, fundado en 1989, se dedica al rescate y difusión de la cultura de los pueblos equinocciales, destacando tradiciones indígenas relacionadas con el sol y el equinoccio. Ubicado a 24 kilómetros al norte de Quito y a escasos metros de la Ciudad Mitad del Mundo, el centro ofrece experiencias interactivas como demostraciones de la Coriolis y visitas guiadas que promueven el turismo sostenible en la provincia de Pichincha.

La presencia de Shakira en el museo resalta el atractivo de la Mitad del Mundo, monumento erigido en 1936. Esta zona forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor en la preservación de conocimientos ancestrales andinos.

Durante su estancia, la cantante expresó su admiración por el país en el escenario, declarando: “¡Estoy enamorada de Ecuador!”. “Gracias Quito por contagiarme todo lo bueno que solo ustedes saben dar”, expresó en un post de Instagram.