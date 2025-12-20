COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Salud

Estos son los síntomas de la súper gripe H3N2 y cómo prevenirla

La súper gripe H3N2 avanza rápidamente a nivel mundial. La OPS alerta sobre el aumento de casos y recomienda reforzar la vacunación y aplicar medidas preventivas efectivas.
Síntomas y prevención de la súper gripe H3N2 | OPS alerta.
La súper gripe H3N2 avanza en todo el mundo y las autoridades recomiendan vacunarse. Foto: Freepik.
Síntomas y prevención de la súper gripe H3N2 | OPS alerta.
La súper gripe H3N2 avanza en todo el mundo y las autoridades recomiendan vacunarse. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La alerta por la súper gripe H3N2 genera preocupación global. Los casos aumentan debido a la elevada capacidad de transmisión y las continuas mutaciones del virus.

Los grupos más vulnerables incluyen adultos mayores, niños en edad escolar, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. Identificar los síntomas y aplicar medidas preventivas es esencial para reducir riesgos.

La OPS advierte sobre la expansión de la H3N2

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la evolución de este virus “forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional”. Por ello, se insiste en la vacunación.

Los datos recopilados hasta noviembre indican que los casos de influenza continuarán aumentando globalmente. La OPS recomienda reforzar la cobertura de vacunación y mantener los sistemas de salud listos ante un posible incremento de contagios.

Síntomas de la súper gripe H3N2

Entre los síntomas más comunes de la súper gripe H3N2 destacan: fiebre alta, congestión nasal, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema, molestias gastrointestinales y vómito. La detección temprana permite atención oportuna.

La consulta inmediata a un profesional de salud es clave, especialmente en grupos vulnerables. La prevención y vigilancia de síntomas protegen tanto al paciente como a su entorno.

Cómo prevenir la súper gripe H3N2

La estrategia principal de prevención es la vacunación. En Ecuador, aunque la variante aún no ha llegado, se han dispuesto 4,5 millones de dosis para aplicar hasta marzo de 2026.

Otras medidas incluyen: lavado constante de manos, uso de mascarilla en centros de salud, mascarilla ante síntomas gripales, evitar contacto con personas enfermas, ventilar espacios y aislamiento si se presentan síntomas. Estas acciones complementan la vacunación y reducen la propagación.

