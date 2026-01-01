COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Tragedia

Sobrevive bebé de mujer que murió tras atentado armado ocurrido en Manta

Una mujer embarazada murió tras un atentado armado en Manta, pero su bebé sobrevivió y permanece estable.
Redacción ED.

Redacción ED.

En la madrugada del 1 de enero de 2026, en el sector La Nueva Esperanza, en Manta, Yuletzi Elizabeth Alonzo Mera falleció tras resultar herida en un atentado armado, mientras que el bebé que gestaba logró sobrevivir y se mantiene en estado estable.

El hecho ocurrió pocos minutos antes de que finalizara 2025, cuando Yuletzi Elizabeth Alonzo Mera se encontraba junto a su familia esperando la llegada del Año Nuevo. En ese momento, hombres armados irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar de forma indiscriminada.

Durante el ataque, seis personas murieron y al menos otras diez resultaron heridas. Yuletzi, quien estaba embarazada, fue trasladada de urgencia a una casa de salud debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció durante la madrugada. Con su deceso, se convirtió en la primera víctima de muerte violenta registrada en el distrito Manta, en 2026.

Estado del bebé y atención médica

Tras el fallecimiento de Yuletzi Elizabeth Alonzo Mera, los médicos lograron salvar al bebé. De acuerdo con la información disponible, el recién nacido se encuentra con vida y en condición estable.

No se conoció ni el sexto del bebé o en qué etapa de su embarazo se encontraba la mujer.

El menor permanece bajo observación médica, recibiendo los cuidados necesarios para garantizar su evolución favorable.

Contexto del ataque armado

El atentado ocurrió en sector La Nueva Esperanza, en medio de las celebraciones por la llegada del nuevo año. Las detonaciones se produjeron de forma repentina, generando pánico entre los presentes.

La tarde de este 1 de enero de 2026, el coronel Carlos Rivadeneira, jefe encargado de la Policía del distrito Manta, informó que la pelea por el territorio, entre bandas delincuenciales, habría originado este ataque armado.

Rivadeneira añadió que se mantienen abiertas varias líneas investigativas. En las próximas horas, conforme avance la indagación, la entidad brindará mayores detalles del suceso.

Adelantó que el lugar del atentado se halló evidencia que confirma que el ataque se dio con diferentes tipos de armas.

El caso forma parte de una serie de hechos violentos registrados en el país durante el cierre de 2025, lo que ha motivado refuerzos en los controles de seguridad en varias ciudades.

Entre las víctimas mortales consta un niño de seis años (12).

