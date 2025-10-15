Sobrevivió comiendo hormigas y corteza: la odisea de un joven británico en la jungla tailandesa

El británico Lawrence Stallard Honour, de 19 años, fue hallado con vida en una zona selvática tailandesa. Esta área está en la provincia de Kanchanaburi, en el oeste del país. Esto ocurrió tras permanecer desaparecido por más de diez días. El joven había salido de su hotel el pasado 27 de septiembre, con la intención de cruzar la frontera hacia Myanmar. Sin embargo, al no encontrar paso, se desorientó y terminó extraviado en la selva.

Lawrence fue encontrado el 11 de octubre cerca del templo Wat Tham Sawan Bandan, por rescatistas de la organización One Sky Foundation. Según declaraciones oficiales, logró sobrevivir alimentándose de hormigas y corteza de árboles, en un terreno selvático y hostil.

Alarma internacional por su desaparición

La desaparición de Lawrence encendió las alarmas tanto en Tailandia como en el Reino Unido. Su madre, Gulnara Fattakhova, denunció el caso luego de notar movimientos extraños en la cuenta de correo de su hijo. En un inicio, las autoridades temían que el joven hubiese sido captado por redes criminales que operan en Myanmar. Estas redes son conocidas por explotar a extranjeros en centros de estafa y trabajo forzado.

“Me temo que haya hablado con alguien en línea y que lo hayan engañado para que cruzara”, dijo Fattakhova al diario británico Mirror. Esta hipótesis fue considerada debido al historial reciente de jóvenes extranjeros captados mediante engaños digitales en la región.

Una caminata que casi termina en tragedia

De acuerdo con los informes de la Policía de Tailandia, Lawrence tenía como destino final la ciudad de Payathonzu. Esta ciudad se encuentra en el estado de Karen, al otro lado de la frontera. Al llegar al paso de las Tres Pagodas, descubrió que estaba cerrado. Sin asistencia y con su teléfono sin batería, decidió continuar por su cuenta. Eligió seguir a través de una ruta no oficial.

El terreno y la oscuridad lo desorientaron rápidamente, y pronto perdió el rumbo. Durante más de diez días, Lawrence vagó por la selva, sin contacto con el exterior, sobreviviendo con lo que encontraba a su paso. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves ni fue víctima de algún delito, según informaron las autoridades locales.

Operativo de búsqueda en dos países

Tras conocerse su desaparición, la Policía de Tailandia inició un amplio operativo de búsqueda en la zona fronteriza, apoyado por unidades especiales y ONG locales. Se distribuyeron folletos con su imagen en ciudades cercanas y en zonas rurales, lo que facilitó su ubicación por parte de los rescatistas.

Lawrence fue encontrado en estado de debilidad, pero consciente y sin signos de abuso. Fue trasladado a un hospital local para evaluaciones médicas. Posteriormente, se reunió con sus padres. Ellos habían viajado desde el Reino Unido tras conocer la noticia de su desaparición.

Las causas, aún bajo investigación

Aunque el caso ha tenido un final feliz, las autoridades aún investigan las motivas reales. Exploran qué llevó a Lawrence a intentar cruzar la frontera hacia un área conflictiva. Él lo hizo sin la documentación necesaria ni rutas oficiales. No se descarta la posibilidad de que el joven haya sido inducido a realizar este viaje a través de contactos en línea.

El coronel Santi Phithaksakul, portavoz de la policía local, confirmó que no hay evidencia de trata de personas ni delincuencia organizada en este caso. Sin embargo, aclaró que continúan las indagaciones para esclarecer los hechos completamente.

Un caso que revela riesgos crecientes

Este incidente pone nuevamente el foco sobre los riesgos que enfrentan jóvenes viajeros. Estos riesgos son mayores cuando siguen rutas no oficiales o son manipulados a través de plataformas digitales. Diversas organizaciones internacionales han alertado sobre la presencia de grupos criminales en Myanmar. Estos grupos captan extranjeros mediante ofertas falsas o redes sociales.

La familia de Lawrence ha pedido mayor vigilancia en los pasos fronterizos y un mejor seguimiento de viajeros por parte de autoridades consulares. Por ahora, el joven se recupera junto a sus padres en Tailandia y espera regresar pronto al Reino Unido.