Sofía Vergara se perdió la gala de los Emmy 2025 por una «alergia de locos»

Sofía Vergara, actriz colombiana de 53 años, se ausentó de la 77ª edición de los Premios Emmy, donde debía presentar un galardón, debido a una severa alergia en su ojo izquierdo que requirió atención inmediata en una sala de emergencias.

La gala se celebró la noche del reciente domingo, 14 de septiembre de 2025, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos

La emergencia médica de Sofía Vergara

Sofía Vergara, nacida en Barranquilla, compartió su situación en Instagram tras la ceremonia. En una publicación, escribió: “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, acompañada de una fotografía que muestra la inflamación notable en su ojo izquierdo.

La reacción alérgica ocurrió momentos antes de subir a su vehículo para dirigirse al evento. La actriz detalló: “Perdón por cancelar, ¡la alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto!”.

La publicación incluyó videos desde una camilla en el consultorio médico y lavándose el ojo afectado. No se especificaron detalles sobre el tratamiento recibido, pero las imágenes confirman la gravedad de la hinchazón que le impidió asistir.

Su rol previsto en los Emmy 2025

La organización de los Emmy anunció el 9 de septiembre pasado la participación de Vergara como presentadora del premio a Mejor Actor en una miniserie, serie de antología o película. Junto a ella, estaban programadas figuras como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Tina Fey, Mariska Hargitay, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones.

La ceremonia, transmitida en vivo, prosiguió sin modificaciones en el programa, manteniendo el enfoque en las nominaciones y actuaciones destacadas de la televisión.

Vergara, conocida por su rol en Modern Family, había recibido una nominación al Emmy en 2024 por su interpretación de Griselda Blanco en la miniserie de Netflix, Griselda.

La carrera de Sofía Vergara en Hollywood

Vergara se consolidó en Hollywood con su personaje de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family (2009-2020), serie que le valió cuatro nominaciones consecutivas al Emmy por Mejor Actriz de Reparto en Comedia. Forbes la nombró en varias ocasiones la actriz de televisión mejor pagada en Estados Unidos.

En 2024, su transición a roles dramáticos culminó con la nominación por Griselda, donde interpretó a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Esta producción de Netflix marcó un hito en su trayectoria, recibiendo elogios por su profundidad actoral. Antes, acumuló premios en los Globos de Oro y SAG Awards por su trabajo en comedia.