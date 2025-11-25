“Solo decimos la verdad”: el mensaje que estremeció el juicio por los cuatro niños de Las Malvinas

Cuando los cuerpos de Josué, Ismael, Nehemías y Steven aún no aparecían en el río de Taura, 19 militares ya tenían un grupo de WhatsApp llamado “Asesoría jurídica militar”. Este lunes 24 de noviembre de 2025, en plena audiencia telemática por el caso Las Malvinas, la Fiscalía mostró el mensaje que congela la sangre: “Nadie en los informes puso que usted disparó, solo sea consciente que el personal no está tratando de culparlo, solo decimos la verdad”.
El chat, extraído de un celular, se convirtió en la prueba más explosiva del décimo día de juicio contra los 17 uniformados acusados de desaparecer y asesinar a los cuatro menores el 8 de diciembre de 2024.
La sesión, presidida por el juez ponente Jovanny Suárez Chávez desde las 08h30, inició con la declaración del perito policial Diego Guerra. Este participó en la reconstrucción de hechos (16 y 17 de marzo de 2025) y en la pericia informática de 16 dispositivos móviles.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: luego del receso dispuesto por el Tribunal, se reinstala la audiencia y #FiscalíaEc continúa con la presentación de su prueba testimonial. En esta causa, 17 militares son procesados por la presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño. pic.twitter.com/DmlvldnLJC
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 24, 2025
Reconstrucción de la noche del 8 de diciembre
Guerra detalló seis escenarios clave:
- Avenida 25 de Julio (sur de Guayaquil), donde los militares detuvieron a los menores tras recibir alerta de un presunto robo.
- Rutas Durán-Boliche y Durán-Tambo, donde los dos vehículos se separaron y se reunieron nuevamente en el peaje.
- Desvío hacia Taura y una vía secundaria de tierra, donde se recreó la remoción de un árbol caído y pedidos de los menores para ser liberados.
El perito señaló que dos procesados se negaron a colaborar en la escena final. Por lo que no fue posible replicar condiciones como lluvia intensa, iluminación deficiente y escombros en la zona.
El chat que compromete a los militares
De los 16 celulares analizados, siete estaban bloqueados. En el dispositivo número 10 se halló el grupo “Asesoría jurídica militar” con 19 integrantes.
El 15 de diciembre de 2024 —siete días después de la desaparición y nueve antes del hallazgo de los cuerpos— los uniformados coordinaron la contratación de un abogado vía Zoom y discutieron cómo unificar versiones. El mensaje sobre “nadie puso que usted disparó” fue resaltado por la Fiscalía como indicio de posible coordinación de testimonios.
Desarrollo de la audiencia
Pasado el mediodía, el fiscal Cristian Farez informó que no se localizó a dos testigos clave, por lo que solicitó reproducir sus testimonios anticipados. Solo se pudo reproducir parcialmente uno debido a fallas de audio. Durante más de una hora, Farez presentó prueba documental: denuncia inicial, informes forenses, levantamiento de indicios. Además del análisis de los cuatro cadáveres hallados el 24 de diciembre de 2024 en Taura (identificados el 31 de diciembre).
Las defensas formularon objeciones y la acusación particular —representada por Dina Reina y Abraham Aguirre del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos— se allanó a la incorporación. Al cierre de la jornada, las defensas solicitaron suspensión para preparar testigos. El tribunal acogió el pedido unánime y ordenó reinstalar la audiencia este martes 25 de noviembre a las 08h30.