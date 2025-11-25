“Solo decimos la verdad”: el mensaje que estremeció el juicio por los cuatro niños de Las Malvinas

Cuando los cuerpos de Josué, Ismael, Nehemías y Steven aún no aparecían en el río de Taura, 19 militares ya tenían un grupo de WhatsApp llamado “Asesoría jurídica militar”. Este lunes 24 de noviembre de 2025, en plena audiencia telemática por el caso Las Malvinas, la Fiscalía mostró el mensaje que congela la sangre: “Nadie en los informes puso que usted disparó, solo sea consciente que el personal no está tratando de culparlo, solo decimos la verdad”.

El chat, extraído de un celular, se convirtió en la prueba más explosiva del décimo día de juicio contra los 17 uniformados acusados de desaparecer y asesinar a los cuatro menores el 8 de diciembre de 2024.

La sesión, presidida por el juez ponente Jovanny Suárez Chávez desde las 08h30, inició con la declaración del perito policial Diego Guerra. Este participó en la reconstrucción de hechos (16 y 17 de marzo de 2025) y en la pericia informática de 16 dispositivos móviles.

El chat, extraído de un celular, se convirtió en la prueba más explosiva del décimo día de juicio contra los 17 uniformados acusados de desaparecer y asesinar a los cuatro menores el 8 de diciembre de 2024.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: luego del receso dispuesto por el Tribunal, se reinstala la audiencia y #FiscalíaEc continúa con la presentación de su prueba testimonial. En esta causa, 17 militares son procesados por la presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño. pic.twitter.com/DmlvldnLJC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 24, 2025

Reconstrucción de la noche del 8 de diciembre Guerra detalló seis escenarios clave: Avenida 25 de Julio (sur de Guayaquil), donde los militares detuvieron a los menores tras recibir alerta de un presunto robo.

Rutas Durán-Boliche y Durán-Tambo, donde los dos vehículos se separaron y se reunieron nuevamente en el peaje.

Desvío hacia Taura y una vía secundaria de tierra, donde se recreó la remoción de un árbol caído y pedidos de los menores para ser liberados. El perito señaló que dos procesados se negaron a colaborar en la escena final. Por lo que no fue posible replicar condiciones como lluvia intensa, iluminación deficiente y escombros en la zona. El chat que compromete a los militares