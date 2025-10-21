COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

“ Solo intentaron cambiar el estilo en el bombazo del Mall del Sol, con mínimas diferencias”, señala Pedro Granja

Guayaquil ha registrado al menos 11 atentados con explosivos, incluyendo uno el 26 de septiembre cerca de la Cárcel Regional.
Pedro Granja, abogado y representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil
edro Granja, abogado y representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil
edro Granja, abogado y representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil
edro Granja, abogado y representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

«Solo intentaron cambiar el estilo en el bombazo del Mall del Sol, con mínimas diferencias”, afirmó Pedro Granja, abogado y representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional en el marco del denominado Caso Porsche. Granja vinculó las bombas detonadas el 3 de junio de 2025 en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho con al menos otras 10 explosiones en la ciudad, destacando patrones similares en su fabricación. Estos incidentes, que han incrementado la inseguridad en Ecuador, podrían estar motivados por intereses políticos, según el jurista, quien pidió a las autoridades una investigación urgente para identificar a los responsables.

Granja, señaló que las bombas de junio forman parte de una serie de atentados que han afectado a Guayaquil desde inicios de 2025. “Las bombas colocadas en junio guardan estrecha relación con las otras 10 bombas precedentes”, reiteró. Además, subrayó que el atentado del 14 de octubre en el Mall del Sol,  presentó solo variaciones menores en su ejecución. Este ataque dejó un taxista fallecido y alrededor de 25 heridos. 

Serie de explosiones en Guayaquil 

El incidente del 3 de junio en Eloy Alfaro y Ayacucho, en la zona comercial de La Bahía, no dejó víctimas, pero causó daños en fachadas y vehículos, según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Desde enero de 2025, Guayaquil ha registrado al menos 11 atentados con explosivos, incluyendo uno el 26 de septiembre cerca de la Cárcel Regional y otro el 9 de octubre cerca a la Penitenciaría del Litoral. En el lugar se desactivaron artefactos adheridos a una bombona de gas.

El atentado en el Mall del Sol fue descrito como terrorista por el Gobierno. El hecho,  involucró un coche bomba y se vinculó a represalias por operativos contra minería ilegal. Dos vehículos partieron desde la Cooperativa San Francisco, pero solo uno detonó, según la Policía Nacional. 

Irregularidades en el Caso Porsche

En su intervención, Granja destacó anomalías en las investigaciones. “No consta en el expediente fiscal ninguna alusión al Porsche Cayenne de placas GRY 3452 de propiedad de Industrial Molinera (empresa vinculada a la familia de Daniel Noboa)”, afirmó. Cámaras captaron el vehículo llegando al domicilio del sospechoso Iván B. tras su detención por el atentado de La Bahía. Industrial Molinera, registrada en la Superintendencia de Compañías, es una empresa de molienda de granos con nexos al entorno presidencial.

El  Caso Porsche ha generado controversia tras la liberación de Iván B., pese a evidencias videográficas. El alcalde Aquiles Álvarez cuestionó la decisión judicial, señalando: “Allí está el video, el Porsche y las placas”.  Granja insistió en la similitud de los artefactos, sugiriendo un origen común.

