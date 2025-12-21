COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manabí
Sociedad

Un árbol navideño con identidad manabita llega a los hogares de Manta gracias a Somos Manabas

La iniciativa fue distribuida de forma gratuita a través del diario La Marea como parte de una acción cultural y comunitaria.
2 minutos de lectura
El Diario

Redacción ED.

Somos Manabas sigue impulsando su iniciativa editorial que refuerza el orgullo, la identidad y la fuerza de la provincia de Manabí durante la temporada navideña.

A través de diario La Marea, el colectivo compartió un mensaje de valor, respeto y amor por la provincia, enfocado en fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad manabita.

Árbol navideño armable con identidad manabita

Este domingo 21 de diciembre de 2025, el grupo distribuyó de forma gratuita, a través del medio impreso, un árbol de Navidad armable dirigido a niños, jóvenes y adultos.

El diseño honra la herencia manabita, su cultura, su fortaleza histórica y las raíces profundas que distinguen a la provincia de Manabí.

Somos Manabas y el mensaje detrás del árbol navideño

Desde el colectivo explicaron que el presente encierra una metáfora poderosa sobre la vida y los sueños personales de cada ciudadano. “Así como las personas pueden armar este árbol de Navidad con identidad manabita y adornarlos con sus adhesivos, cada uno puede armar sus sueños y futuro”, precisaron.

Además, resaltaron que los manabitas son lo que pueden hacer, cuando trabajan unidos con identidad, esfuerzo y visión colectiva. “Somos los que nos une”, resaltó la agrupación.

Manabí unido fortalece su identidad cultural

El colectivo Somos Manabas, que integra a ciudadanos de los 22 cantones de Manabí, reafirma su compromiso con la provincia y su gente.

Su objetivo central busca transmitir un mensaje claro y directo: los manabitas juntos pueden hacer mucho más cuando se unen y fortalecen su identidad común.

