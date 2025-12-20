COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manabí
Sociedad

Somos Manabas entrega árbol navideño con identidad manabita y un mensaje de unidad provincial

Somos Manabas impulsa una iniciativa navideña que fortalece la identidad manabita con la entrega de un árbol armable, cargado de simbolismo, unidad y orgullo provincial.
2 minutos de lectura
Somos Manabas impulsa una iniciativa editorial que refuerza el orgullo, la identidad y la fuerza de la provincia de Manabí durante la temporada navideña.

A través de El Diario, el colectivo compartió un mensaje de valor, respeto y amor por la provincia, enfocado en fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad manabita.

Árbol navideño armable con identidad manabita

Este sábado 20 de diciembre de 2025, el grupo distribuyó de forma gratuita, a través del medio impreso, un árbol de Navidad armable dirigido a niños, jóvenes y adultos.

El diseño honra la herencia manabita, su cultura, su fortaleza histórica y las raíces profundas que distinguen a la provincia de Manabí.

Somos Manabas impulsa árbol navideño con identidad manabita.

Somos Manabas y el mensaje detrás del árbol navideño

Desde el colectivo explicaron que el presente encierra una metáfora poderosa sobre la vida y los sueños personales de cada ciudadano.

“Así como las personas pueden armar este árbol de Navidad con identidad manabita y adornarlos con sus adhesivos, cada uno puede armar sus sueños y futuro”, precisaron.

Además, resaltaron que los manabitas son lo que pueden hacer, cuando trabajan unidos con identidad, esfuerzo y visión colectiva. “Somos los que nos une”, resaltó la agrupación

Manabí unido fortalece su identidad cultural

El colectivo Somos Manabas, que integra a ciudadanos de los 22 cantones de Manabí, reafirma su compromiso con la provincia y su gente.

La iniciativa circulará también este domingo 21 de diciembre de 2025 en la edición impresa de diario La Marea, en Manta.

El objetivo central busca transmitir un mensaje claro y directo: los manabitas juntos pueden hacer mucho más cuando fortalecen su identidad común.

