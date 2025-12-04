“Soñamos en grande”: Beccacece analiza el sorteo y reclama revisión de la sanción a Caicedo

Sebastián Beccacece enfrenta el sorteo del Mundial 2026 con un mensaje claro: ilusión, sí, pero con serenidad. El técnico de Ecuador busca equilibrar la expectativa generada por la cita global con un enfoque realista sobre el camino que deberá recorrer la Tricolor.

Asegura que el sorteo siempre despierta ansiedad y señala que imaginar escenarios solo genera tensión innecesaria. “Si uno se pone a pensar las posibilidades, genera ansiedad. Hay que estar preparado para esos rivales”, dijo. El entrenador remarcó que el verdadero análisis empieza una vez definidos los grupos.

El técnico insiste en que Ecuador debe llegar preparado para cualquier escenario. Mantener la calma es clave.

Beccacece y Egas irán al sorteo

Beccacece explicó que su plantel combina experiencia y renovación y considera que Ecuador tiene jugadores de élite y jóvenes en desarrollo. “Más o menos 10 jugadores van a repetir Mundial y el resto serán debutantes. Es un recambio profundo”, destacó. Esa mezcla, según él, representa una oportunidad para crecer sin etiquetas y sin presiones artificiales.

El entrenador recordó su paso por dos procesos mundialistas anteriores. De esas vivencias extrajo una conclusión que hoy repite con convicción: la competencia requiere humildad, ambición escalonada y objetivos alcanzables. “Soñamos en grande, pero lo más conveniente es ganarse el derecho al cuarto partido y de ahí paso a paso. Que hablen los medios, pero nosotros con los pies en la tierra”, afirmó.

El técnico considera que Ecuador llega al sorteo con una identidad fortalecida. El equipo muestra energía renovada y una mezcla de talento que lo invita a competir con ambición. Sin embargo, insiste en que el equilibrio emocional será decisivo para evitar errores y mantener la regularidad durante el torneo.

Espera que Moisés Caicedo reciba indulto

Uno de los temas que más inquieta al entorno tricolor también fue parte de su análisis. La sanción que pesa sobre Moisés Caicedo por la expulsión ante Argentina impediría al mediocampista disputar el debut mundialista. El técnico considera que es un caso que merece una revisión.

Ante esto, Beccacece cree que el reglamento debe contemplar situaciones excepcionales para no dejar fuera a jugadores determinantes en escenarios tan importantes. “Me parece que es un caso que a futuro se debería rever. Es algo que se podría revisar para que jugadores de esta calidad estén en un evento tan importante”, expresó.

El cuerpo técnico espera contar con Caicedo desde el primer día. Por eso la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya prepara un recurso para intentar habilitarlo. El entrenador respaldó ese proceso. “La FEF se estará moviendo para presentar cualquier tipo de recursos para que Moi pueda estar. Él lo merece”, aseguró.

Además, Beccacece cuestionó incluso si la acción que derivó en la tarjeta roja ameritaba sanción. Recalcó que no hubo falta ni agresión. “Si hay insultos o agresión podría contemplarse, pero si es una situación del juego se podría revisar. Apelo al sentido común”, concluyó. Ecuador aguarda el sorteo con la ilusión intacta y con un mensaje que busca marcar el camino: competir con ambición, pero siempre con los pies en la tierra. El evento será este viernes 5 de diciembre, a las 12h00 (Ecuador).