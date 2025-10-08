“Sonaron los disparos”: nuevo crimen estremece a los vecinos del barrio 6 de Marzo de Montecristi

Un hombre identificado como Erick Santiago Rodríguez, de 20 años, fue asesinado la tarde del lunes 7 de octubre de 2025 en el barrio 6 de Marzo, del cantón Montecristi, provincia de Manabí. El ataque ocurrió cerca de las 18h00, cuando la víctima se encontraba en una calle del sector. Según la Policía Nacional, recibió varios disparos y murió en el lugar.

Ataque en una zona urbana de Montecristi

Los primeros reportes policiales señalan que Rodríguez fue interceptado por personas armadas que, tras dispararle, huyeron del sitio en una motocicleta. Moradores escucharon los disparos y alertaron al ECU 911. Minutos después llegaron unidades de la Policía Nacional y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) para acordonar la escena.

Peritos de la Unidad de Criminalística (UCM) realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo. Luego, el cadáver, fue trasladado al Centro Forense de Manta para la autopsia correspondiente. En el lugar se hallaron varios casquillos percutidos, que serán parte de las investigaciones.

Los agentes continúna con operativos de búsqueda en distintos sectores de Montecristi y Manta, con el fin de ubicar a los presuntos responsables.

La víctima es de esta zona de Montecristi

Familiares de la víctima identificaron el cuerpo como el de Erick Santiago Rodríguez, de 20 años. Según información preliminar, el joven residía en Montecristi y era conocido en el barrio. La Policía no ha informado si tenía antecedentes penales ni ha confirmado el móvil del ataque.

El hecho generó conmoción entre vecinos del sector, quienes indicaron que el sonido de los disparos los sorprendió mientras realizaban actividades cotidianas. Por seguridad, varios comercios del entorno cerraron sus puertas mientras se desarrollaban las diligencias policiales.

Autoridades locales reiteraron la necesidad de fortalecer los patrullajes en zonas consideradas conflictivas, donde se han registrado hechos violentos durante los últimos meses.

Montecristi y el aumento de la violencia

Con este crimen, ya suman 406 muertes violentas en el distrito policial Manta-Montecristi-Jaramijó en lo que va de 2025, según cifras policiales. Este distrito, perteneciente a la Zona 4 de la Policía Nacional, es uno de los más afectados por la violencia en la provincia de Manabí.

La mayor parte de los casos están relacionados con disputas entre grupos delictivos, ajustes de cuentas y crímenes por encargo. Montecristi, al igual que Manta, registra un aumento sostenido de homicidios desde 2022, año en que se intensificaron los operativos de seguridad tras la declaratoria de estado de excepción en varios cantones costeros.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa para esclarecer el hecho y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el cuerpo de Rodríguez permanecía en el centro forense a la espera de la entrega a sus familiares.

Acciones policiales en curso

La Policía Judicial y la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida) asumieron la investigación. Los agentes revisan cámaras de seguridad del sector y recogen testimonios de testigos. Fuentes policiales indicaron que el ataque fue directo. Esto hecho podría vincularse con un presunto ajuste de cuentas, aunque ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

En Montecristi, la Policía Nacional mantiene operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en sectores urbanos y rurales para prevenir delitos y localizar a sospechosos de crímenes recientes. Los patrullajes se concentran en zonas como 6 de Marzo, Los Bajos, La Pila y Montalván, consideradas de alta incidencia delictiva.

