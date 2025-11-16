COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Santo Domingo
Sociedad

Sorpresa en Santo Domingo por ingreso de un ciudadano montado en burro a un recinto electoral

Un votante llegó montado en un burro a un recinto electoral de Santo Domingo y su ingreso quedó grabado en un video que se volvió viral.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre llegó montado en un burro el domingo 16 de noviembre de 2025 a la Unidad Educativa Kolping, ubicada en el baipás Chone–Quevedo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la jornada electoral, y lo hizo porque buscaba cumplir su derecho al voto pese a dificultades de movilidad.

Un ingreso inesperado en el recinto

El hecho ocurrió en un recinto electoral al oeste de Santo Domingo, donde varios ciudadanos esperaban su turno. Además, un aficionado grabó el momento con su celular. Según testigos, el hombre fue recibido con sorpresa. También se escucharon expresiones como “atractivo ya estuvo, elegante, elegante”, mientras el votante avanzó hacia la entrada.

Luego, el ciudadano respondió con un “gracias, gracias maestro” antes de seguir su camino. Por eso el vídeo se difundió rápido en redes sociales. Además, usuarios comentaron la escena con humor.

Sin embargo, el ingreso no interrumpió el proceso. Los equipos de control permitieron el paso porque el votante mostró calma. También mantuvo orden mientras cruzó el área asignada para el acceso.

Reacciones y difusión del vídeo

El clip se compartió en varias plataformas locales. Además, se volvió tendencia regional. También se destacó que la escena no causó incidentes. Luego, medios comunitarios retomaron las imágenes. Los vecinos afirmaron que el hombre usa animales de carga para movilizarse. Además, explicaron que la zona rural cercana mantiene esta práctica. También indicaron que la jornada siguió sin complicaciones.

Sin embargo, el caso abrió un debate leve sobre accesibilidad. Además, ciudadanos pidieron mejorar rutas hacia los recintos. También solicitaron puntos de apoyo para personas con movilidad limitada.

Contexto electoral y movilidad rural

Santo Domingo registra sectores donde la movilidad depende de animales de carga. Además, las distancias largas dificultan el traslado en días de elección. También influye la falta de transporte en horarios específicos.

Por eso, en zonas rurales se observan métodos alternativos. Además, organismos locales insisten en reforzar la logística. También promueven campañas para facilitar el desplazamiento seguro de los votantes.

