Así quedaron establecidos los grupos para el Mundial 2026, número 23 en la historia del fútbol

La atención del mundo del fútbol está puesta en Washington DC, Estados Unidos, donde se realiza el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia se lleva a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y marca el inicio formal del torneo más grande que ha organizado la FIFA. Son 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

El comediante Kevin Hart y la modelo Heidi Klum son los presentadores de este evento y aprecieron para arrancar, esto luego de la presentación artística italiano Andrea Bocelli. El evento combina espectáculo y deporte. Heidi Klum y Kevin Hart conducen la gala con un estilo que mezcla humor y elegancia. Klum, que repite este rol dos décadas después de Alemania 2006, afirma que volver al escenario mundialista es “un honor increíble”, porque el fútbol “une al mundo como ninguna otra cosa”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, arribó al Kennedy Center, acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “La mejor de las suertes para todos los equipos. Todos tienen excelentes jugadores”, mencionó Trump al arribar y ser abordado por dos periodistas. Por su parte Infantino, durante su intervención se mostró emocionado por el sorteo y la fiesta que se viene para las tres naciones. “Serán más de 100 partidos y al final habrá un solo campeón“, señaló Infantino.

El británico Robbie Williams, quien cantón en la fiesta inaugural del Mundial de Rusia 2018 se presentó también esta vez en el Centro John F. Kennedy. Luego de aquello el presidente Donald Trump resultó galardonado con el primer premio de la Paz que otorga la FIFA en su historia. El mandatario estadounidense se mostró complacido por este galardón. “El fútbol es asombroso y tiene números que nadie los puede igualar. Quiero agradecer a mi familia y a mi primera Dama, Melania. El mundo será testigo de un evento nunca antes visto junto a Canadá y México”, dijo Trump.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, actual campeona del mundo, fue el encargado de presentar el trofeo que levantará el campeón del Mundial. Se trata del mismo trofeo que su selección levantó tras ganar la final del Mundial de Qatar 2022.

El sorteo se desarrolla con cuatro bombos de 12 selecciones. El Bombo 1 reúne a los cabezas de serie basados en el ranking FIFA, junto a los anfitriones. México es asignado automáticamente al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Desde allí, la mecánica avanza vaciando bombos uno por uno para completar los 12 grupos.

El proceso está liderado por Rio Ferdinand, ex capitán de Inglaterra y Leyenda FIFA. A su lado está la reconocida presentadora Samantha Johnson, mientras que Eli Manning, dos veces campeón del Super Bowl, anima la alfombra roja previa y recibe a las celebridades invitadas.

Los grupos mundialistas quedan distribuidos de la siguiente manera.

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje 1

GRUPO B

Canadá

Repechaje 2

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje 4

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Repechaje 5

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Repechaje 3

Norueva

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

Repechaje 6

Uzbequistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Reglas que cumple el sorteo

La FIFA aplica reglas estrictas en el Mundial para evitar cruces tempranos entre selecciones de la misma confederación. Europa es la única excepción, con 16 equipos disponibles y un máximo de dos por grupo. Cuatro grupos terminarán con dos europeos y los ocho restantes solo con uno.

Este formato también incorpora rutas separadas para las selecciones mejor posicionadas del ranking FIFA. España y Argentina quedan ubicadas en lados opuestos del cuadro, al igual que Francia e Inglaterra. Si cumplen con ganar sus grupos, solo podrán encontrarse desde semifinales en adelante.

Ecuador, que ocupa el puesto 23 del ranking, integra el Bombo 2. Comparte ese nivel con Croacia, Uruguay, Colombia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia. Esta ubicación le garantiza un escenario favorable en la fase inicial. Solo se medirá con un cabeza de serie y enfrentará a selecciones de los Bombos 3 y 4.

Anfitriones ya conocen todo

Los anfitriones ya conocen su hoja de ruta inicial para el Mundial. México inaugurará el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca, Canadá debutará un día después en Toronto; y, Estados Unidos actuará primero en Los Ángeles. Aún quedan seis cupos pendientes. Cuatro se definirán en los repechajes UEFA y dos en el repechaje internacional, programado entre el 26 y el 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey.

Tras el sorteo, la FIFA publicará el calendario completo el sábado 6 de diciembre. Será un documento clave para logística, desplazamientos y programación televisiva. La versión final se ajustará en marzo de 2026, cuando queden definidos los últimos clasificados.

El Mundial 2026, que inicia el 11 de junio con México como anfitrión, promete una competencia más abierta y extensa. La expectativa crece mientras cada grupo se confirma en directo durante esta jornada histórica.