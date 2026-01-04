Sospechosos de asesinar a médico manabita serían integrantes de un GDO; quedaron tras las rejas

Los presuntos asesinos del médico Fabricio Franco Franco quedaron tras las rejas. Uno de ellos es menor de edad.

El médico, de 34 años, fue asesinado el pasado lunes 29 de diciembre de 2025 alrededor de las 13h30, en la calle 116 y a venida 211, en el barrio El Porvenir de Manta. Esto cuando intentaron robarle su vehículo, según la Policía.

Así fue la muerte del médico

Carlos Alberto Rivadeneira, jefe encargado del distrito Manta, dijo que el doctor también trabajaba como taxista a través de una aplicación de celular y estaba haciendo la carrera al momento del crimen.

En la investigación se determinó que los presuntos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros. Sin embargo, esto solo fue su manera de operar para apoderarse del vehículo.

Agentes policiales, alertados por un llamado ciudadano, llegaron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida del médico dentro de su vehículo. Según la información preliminar recopilada en el sitio, la víctima había aceptado una carrera para dos pasajeros, quienes, al finalizar el trayecto, le sustrajeron sus pertenencias y le dispararon, causándole la muerte en forma inmediata.

Operativo y detención

Un operativo permitió localizar a los sospechosos en un inmueble del sector Las Vegas, en Manta.

Tras un allanamiento autorizado se aprehendió a Anderson M. y un adolescente de 17 años. En su poder se hallaron un arma blanca y prendas de vestir con manchas de sangre, elementos que fortalecieron las evidencias, indica el informe de la Fiscalía.

Los acusados fueron detenidos por la Policía Nacional y procesados por el delito de robo con resultado de muerte.

Asesinos de médico serían parte de GDO

En las audiencias de formulación de cargos, el fiscal del caso expuso una serie de pruebas sólidas. Entre ellas destacan el parte informativo policial que detalla las circunstancias del crimen, las versiones de los agentes involucrados en la búsqueda y captura, el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Además, se incluyó el acta de evidencias recolectadas, donde consta el arma de fuego presuntamente utilizada en el delito.

Tras analizar estos elementos, el juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Anderson M., mientras que un juez especializado ordenó el internamiento preventivo para el adolescente de 17 años. La instrucción fiscal se abrió por un plazo de 30 días.

La Policía identificó a ambos procesados como integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos. (13).