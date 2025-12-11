Sparta Praga vence a Universitatea Craiova en Conference League con asistencia de Angelo Preciado

Sparta Praga derrotó 1-2 al Universitatea Craiova este jueves 11 de diciembre de 2025 en el Stadionul Ion Oblemenco, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Conference League 2025-26.

El encuentro mostró un desarrollo equilibrado en la primera mitad, con oportunidades para ambos equipos. El Sparta Praga, dirigido por Brian Priske, alineó a Ángelo Preciado como carrilero derecho en su formación 3-4-3, mientras que John Mercado ocupó la banda opuesta como extremo.

Los goles del compromiso

El primer gol llegó en la segunda mitad. Albion Rrahmani adelantó a los checos a los 50 minutos, capitalizando un centro preciso desde la izquierda. Este tanto permitió al Sparta manejar el ritmo del juego durante gran parte del periodo.

Universitatea Craiova, bajo la dirección de Filipe Coelho, respondió con presión ofensiva. Steven Nsimba empató el marcador a los 79 minutos, tras un contragolpe rápido que sorprendió a la defensa visitante. El gol rumano generó tensión en las filas checas, con el empate parcial inclinando el balance hacia un posible punto dividido.

En los minutos finales, Preciado emergió como figura clave. Permaneciendo todo el encuentro en el campo, el lateral ecuatoriano de 28 años desbordó por la banda derecha y ejecutó un pase de la muerte preciso a los 89 minutos, permitiendo que Matěj Ryneš definiera con fuerza para el 2-1 definitivo. Esta acción marca la séptima asistencia de Preciado en la temporada 2025-26.

Aportes ecuatorianos en el once checo

John Mercado, extremo ecuatoriano de 24 años, formó parte del once inicial del Sparta Praga y contribuyó en la creación de juego por la izquierda. El jugador, quien recientemente dio una asistencia en la liga checa, fue reemplazado a los 84 minutos por Veljko Birmančević, tras registrar pases clave y un remate bloqueado.

Preciado, exjugador de Independiente del Valle, acumula 22 partidos con el Sparta Praga en esta temporada, consolidándose como titular habitual. Su versatilidad defensiva y ofensiva ha sido fundamental en el esquema de Priske, especialmente en competiciones europeas.

Mercado, por su parte, se unió al club checo este año y ha alternado entre liga doméstica y torneos UEFA. Ambos ecuatorianos representan el creciente aporte de talentos tricolores en el fútbol europeo de segundo escalón.

Posición en la tabla y próximos desafíos

Con esta victoria, el Sparta Praga suma 10 puntos en cinco jornadas de la UEFA Conference League 2025-26, ubicándose en la zona de clasificación directa a los octavos de final. El equipo checo, con tres victorias y un empate, se beneficia del formato de liga única que incluye a 36 equipos compitiendo en una tabla general.

Universitatea Craiova, con esta derrota, desciende en la clasificación, acumulando resultados mixtos en la fase europea. Los rumanos, que contaron con un penal anulado por VAR en la primera mitad, enfrentan presión para sumar en las rondas restantes.

La sexta fecha, programada para la próxima semana, presenta al Sparta Praga un duelo en casa ante el Aberdeen escocés. Este partido podría sellar la clasificación matemática si los checos mantienen su rendimiento. Preciado y Mercado, piezas clave, serán monitoreados de cerca por el seleccionador ecuatoriano de cara a compromisos internacionales.

La Conference League, tercera competición de la UEFA, enfatiza el desarrollo de plantillas mixtas y oportunidades para laterales ofensivos como Preciado. El torneo, con sedes en toda Europa, reporta un promedio de goles por partido superior a las fases de grupos tradicionales, según datos oficiales de la UEFA.

Este triunfo resalta la competitividad de la fase de liga, donde los primeros ocho equipos avanzan directamente a octavos, mientras los siguientes disputan playoffs. El Sparta Praga, con su solidez defensiva y transiciones rápidas, se posiciona como contendiente sólido.