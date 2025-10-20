Su hijo es sospechoso: La caída mortal del fundador de la cadena de moda Mango no habría sido un accidente 

Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango, falleció el 14 de diciembre de 2024 al precipitarse por un desnivel de más de 100 metros durante una excursión en el macizo de Montserrat, cerca de Collbató (Barcelona, España).

Aunque inicialmente se clasificó como accidente, los Mossos d’Esquadra ahora indagan un posible homicidio, con su hijo mayor, Jonathan Andic, como investigado principal, debido a inconsistencias en sus declaraciones y antecedentes de conflictos familiares.

No hay más testigos de la muerte del fundador de Mango

Los hechos ocurrieron en una ruta de senderismo de dificultad media, que une las cuevas del Salnitre en Collbató con el monasterio de Montserrat, un trayecto de unos seis kilómetros con más de 600 metros de desnivel.

Andic, de 71 años, caminaba junto a Jonathan, de 44 años, cuando se produjo la caída en el descenso, a escasa distancia del aparcamiento. No hubo testigos presenciales, y el terreno, aunque resbaladizo por lluvias previas, no se considera de alto riesgo, según evaluaciones posteriores de las autoridades de Montserrat.

En los días siguientes, los Mossos emitieron un informe preliminar que apuntaba a un accidente. El 16 de diciembre de 2024, interrogaron a Jonathan, quien describió cómo oyó caer piedras y se giró para ver a su padre precipitarse. La causa se archivó provisionalmente a mediados de enero de 2025, al no hallar indicios de delito. Sin embargo, nuevas diligencias reabrieron la investigación en marzo de 2025, tras analizar el recorrido y cotejar evidencias forenses.

Contradicciones en el testimonio clave

Jonathan Andic prestó una segunda declaración en enero, en la oficina de su abogado, que duró más de tres horas. Fuentes de la investigación destacan incongruencias: detalles vagos sobre el momento exacto, descripciones que no coinciden con la inspección ocular en la zona y omisiones en el relato inicial.

Estos elementos, según el informe policial, no cuadran con los hallazgos en el sendero, donde se reconstruyó el itinerario completo mediante cámaras de seguridad y análisis de posicionamiento.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) mantiene el caso bajo secreto de sumario desde finales de septiembre , cuando cambió el estatus de Jonathan de testigo a investigado por homicidio. Esta medida permite examinar su teléfono móvil para verificar su ubicación y comunicaciones el día de los hechos.

Hasta la fecha, no existen pruebas concluyentes, pero los indicios acumulados han impulsado esta línea de pesquisa.

Tensiones familiar por el control de Mango

Un testimonio relevante proviene de Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja de Isak Andic en sus últimos años.

Interrogada como testigo, Knuth relató una relación deteriorada entre padre e hijo, agravada en los meses previos.

Fuentes cercanas indican que las tensiones surgieron tras un discurso de Andic en la fiesta de Navidad de Mango, donde cedió el control operativo al CEO Toni Ruiz. Lo eligió a él, en lugar de a Jonathan, quien ocupaba el cargo de vicepresidente del consejo.

Tres meses antes del fallecimiento, en septiembre de 2024, Isak Andic encargó un acuerdo legal para proteger su fortuna, estimada en $4.500 millones. Este blindaje patrimonial, que involucraba cláusulas prenupciales y estructuras societarias, generó desacuerdos familiares, según declaraciones de allegados.

Mango, fundada en 1984 por Andic, opera más de 2.500 tiendas en 110 países, con una facturación de $3.591 millones en 2023. Tras la muerte, Jonathan asumió la presidencia de la holding MNG, pero el escándalo judicial amenaza la imagen corporativa.

La familia Andic emitió un comunicado el 17 de octubre, expresando respeto por las diligencias y confianza en la inocencia de Jonathan. «Seguiremos colaborando con las autoridades, seguros de que se demostrará su inocencia lo antes posible», se indicó en el texto.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que la causa permanece abierta, sin imputaciones formales, y prioriza la reconstrucción precisa de los eventos.