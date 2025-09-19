¿Su matrimonio de 13 años no era válido? La actriz Marcela Ruete se casó de sorpresa en Ecuador

La actriz ecuatoriana Marcela Ruete ahora tendrá dos aniversarios de boda. Y es que tras 13 años de matrimonio con el empresario Francisco Negri, tuvo que formalizar su unión civil en Ecuador, aunque de forma improvisada.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada ‘Lulú Plaza’ de la serie ‘3 Familias’ contó que ayer contrajo nuevamente matrimonio civil con el padre de sus hijos. «Qué tal? Tuvimos que casarnos en Ecuador. Nuestro matrimonio fue en Argentina y no lo habíamos registrado aquí», escribió junto a dos fotos del momento.

La cédula de Marcela Ruete decía soltera

Apenas el pasado 12 de septiembre, la rubia compartió fotos en redes sociales junto a su esposo, para celebrar su aniversario de boda número 13. «El mejor aniversario del mundo. Compartiendo con lo más lindo que tenemos», indicó en ese momento. Sin embargo, un trámite legal la obligó a volver a contraer nupcias, pero ahora en su país de origen.

El hecho se lo tomó con humor y lo explicó a través de varias historias en Instagram. «A ver, ¿qué es eso de que me casé? Todo el mundo me ha escrito, mi mamá: ‘Meche te casaste, ¿cómo no nos avisaste?'», empezó diciendo en una historia.

Luego añadió que su cédula decía soltera, lo que afectaba el desarrollo de un trámite. «Yo ya me casé en Argentina hace 13 años y pico, civil, eclesiástico, pero aquí en Ecuador nunca lo homologamos (…) Estábamos haciendo unos trámites y nos piden que mi cédula diga ‘casada’, por si acaso mi cédula seguía siendo ‘soltera’. Chan era soltera», dijo.

«Entonces, nada, fue hoy (ayer) Yo vestida así, sigo vestida así, camiseta, calentador y me fui al registro civil. Nos dijeron que necesitábamos dos testigos, así que le dije a José que salga de testigo y mi esposo le dijo al gerente comercial de su empresa», finalizó.

Una hermosa familia

Marcela Ruete y Francisco Negri están juntos desde hace 13 años y son padres de un niños y dos niñas. En redes sociales, la actriz ecuatoriana suele compartir momentos familiares, donde evidencia su unión y amor.

Esta nueva boda fue tomada con gracia por la intérprete, quien le preguntó a sus seguidores: «¿será que cuenta como doble aniversario?». También cuestionó si deberían tener una despedida de solteros, pero todo con humor.

Marcela Ruete y la televisión

Marcela Ruete Dirisio, nacida el 14 de febrero de 1985 en Guayaquil, es una actriz y modelo reconocida en la televisión latinoamericana.

Criada en su ciudad natal, vivió varios años en Argentina, donde estudió actuación en la Universidad de Buenos Aires. En 2007, participó en el Miss Ecuador, obteniendo el título de Miss Sedal.

Inició su carrera en la actuación participando en ‘Solteros sin compromiso’ (2001) y ‘Yo vendo unos ojos negros’ (2004). También participó en ‘La novela del Cholito’ (2007-2008), dónde interpretó a ‘La Cococha’. En 2009 antagonizó la telenovela ‘Los Barriga’ y en 2010 participó en la telenovela ‘La taxista’.

Desde 2014 hasta 2020 protagonizó la producción ‘3 familias’, mientras que en 2021 protagonizó ‘Casi cuarentonas’.

Durante años, ha sido celebrada y recordada por sus personajes ‘La Cococha’ y ‘Lulú Plaza’.