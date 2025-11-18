Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia aseguraron este martes 18 de noviembre de 2025 su clasificación directa al Mundial 2026 al empatar o vencer en la última jornada de las Eliminatorias UEFA, consolidando 12 plazas europeas. El resultado respondió a la necesidad de liderar sus grupos para evitar el repechaje.

Grupo B: Suiza sella el liderato

Suiza empató 1-1 con Kosovo en el estadio Fadil Vokrri, durante la sexta jornada del Grupo B. Rubén Vargas abrió el marcador al minuto 47 con un disparo raso tras pase de Djibril Sow, pero Florent Muslija igualó al 74′. Con este punto, Suiza alcanzó 14 puntos, asegurando el primer puesto y el boleto directo.

Kosovo, con 11 puntos, quedó segundo y accederá al repechaje UEFA en marzo 2026. Eslovenia finalizó con 4 puntos y Suecia con 2, eliminadas de la contienda mundialista.

Grupo H: Austria resiste en Viena

Austria igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, en el Ernst Happel Stadion de Viena, en un duelo clave del Grupo H. Bosnia se adelantó al minuto 12 con gol de Haris Tabakovic, pero Michael Gregoritsch empató al 77′ tras un centro sin tocar de la banda izquierda.

Austria sumó 19 puntos para liderar el grupo y clasificar directamente, su primera presencia desde Francia 1998. Bosnia, con 17 puntos, ocupó el segundo lugar y jugará el repechaje. Rumanía goleó 7-1 a San Marino para 13 puntos en tercer puesto, mientras Chipre cerró con 8.

Grupo J: Bélgica arrolla en casa

Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja, sellando el liderato del Grupo J con 18 puntos. Jérémy Doku y Charles De Ketelaere anotaron dobletes, junto a goles de Hans Vanaken, Brandon Mechele y Alexis Saelemaekers.

Gales, pese a vencer 7-1 a Macedonia del Norte, finalizó segundo con 16 puntos y enfrentará el repechaje. Kazajistán quedó con 3 puntos y Liechtenstein con 0, sin opciones.

Grupo C: Escocia remonta en Hampden

Escocia derrotó 4-2 a Dinamarca, en Hampden Park de Glasgow, en un vibrante cierre del Grupo C. Scott McTominay abrió con chilena al minuto 3, pero Dinamarca igualó con Rasmus Hojlund (58′) y Patrick Dorgu (alrededor del 70′). Kieran Tierney anotó el 3-2 en el añadido, y Kenny McLean cerró al 90+ para 13 puntos y el primer puesto.

Dinamarca, con 11 puntos, accedió al repechaje. Grecia terminó tercera con 7 y Bielorrusia colista con 2 puntos.

Asia: Irak al playoff intercontinental

Fuera de Europa, Irak remontó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la tercera ronda de Eliminatorias AFC, accediendo al playoff intercontinental de la FIFA en marzo 2026 por una de las dos plazas asiáticas restantes. El gol decisivo llegó en los minutos finales, según reportes de la AFC.

Contexto de las Eliminatorias UEFA

Las Eliminatorias UEFA otorgan 12 plazas directas a los líderes de grupo y 4 vía repechaje a los segundos, más cuatro de la Nations League. Con estas clasificaciones, Europa suma 12 equipos confirmados: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suiza, Austria, Bélgica, Escocia y España.

El Mundial 2026, ampliado a 48 selecciones, se disputará de junio a julio en EE.UU., México y Canadá. El sorteo de grupos ocurrirá en diciembre 2025. Los repechajes UEFA se jugarán en marzo, con semis y finales a partido único.

Otros clasificados directos incluyen a Brasil, Argentina y México. Irak se une a rivales como Nueva Zelanda y Perú en el intercontinental.

Próximos pasos

Los clasificados inician pretemporada en 2026. Bélgica y Escocia regresan al Mundial tras ausencias recientes; Austria rompe 28 años de espera. El repechaje definirá a Bosnia, Dinamarca, Kosovo y Gales, entre otros.