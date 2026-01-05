COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Global

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Suiza anunció la congelación de activos vinculados a Nicolás Maduro durante cuatro años, ampliando sanciones vigentes desde 2018 para evitar la salida de bienes presuntamente ilícitos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Gobierno de Suiza anunció este lunes, en Berna, la congelación por cuatro años de activos vinculados a Nicolás Maduro y personas asociadas. Esto con el objetivo de impedir la transferencia de bienes adquiridos ilícitamente fuera del país y facilitar eventuales procesos judiciales futuros relacionados con Venezuela.

La decisión se comunicó el Consejo Federal de Suiza, que precisó que la medida se suma a las sanciones vigentes desde 2018 contra personas vinculadas al Gobierno venezolano. Según el comunicado oficial, la congelación tiene carácter cautelar y responde a la necesidad de preservar activos ante posibles reclamaciones legales.

Las autoridades helvéticas indicaron que, debido a la “situación volátil” en Venezuela y a que “varios escenarios son posibles”, se optó por este mecanismo preventivo para evitar que bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita puedan ser transferidos fuera de Suiza. La medida se aplicará durante cuatro años, periodo en el que los activos permanecerán inmovilizados.

El Gobierno suizo subrayó que la congelación no implica un pronunciamiento sobre la detención del mandatario venezolano ni sobre eventuales vulneraciones del Derecho Internacional. El énfasis, explicó, está en posibles procedimientos legales futuros que podrían iniciarse en Venezuela respecto a la procedencia de los fondos.

Alcance legal y uso de los activos

En caso de que se demuestre judicialmente que los bienes se adquirieron ilícitamente, Suiza informó que se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano. Esta posibilidad está alineada con los mecanismos de asistencia judicial recíproca, que permiten la cooperación entre Estados para investigar y resolver casos de corrupción y lavado de activos.

El Consejo Federal aclaró que la medida no afecta al resto de los miembros que continúan integrando el Gobierno venezolano tras la caída de Maduro, delimitando así el alcance personal de la congelación. La decisión, añadió, busca preservar la disponibilidad de los activos para eventuales procesos legales, sin prejuzgar resultados.

La política suiza en esta materia se enmarca en su legislación sobre sanciones internacionales y recuperación de activos, que contempla la inmovilización preventiva cuando existen indicios de origen ilícito y riesgo de dispersión de fondos.

Contexto de sanciones y cooperación internacional

Desde 2018, Suiza mantiene sanciones relacionadas con la situación venezolana, coordinadas con socios internacionales. Estas medidas incluyen restricciones financieras y bloqueos de activos para personas específicas, con el fin de proteger el sistema financiero y apoyar la legalidad internacional.

La autoridad helvética reiteró que la congelación facilita la cooperación judicial futura, al asegurar que los fondos permanezcan localizables y disponibles para investigaciones. De confirmarse irregularidades, el marco legal suizo permite restituciones o usos con fines de interés público, conforme a derecho.

La decisión refuerza el rol de Suiza como plaza financiera con controles destinados a prevenir flujos ilícitos, manteniendo una postura basada en procedimientos legales verificables y cooperación internacional, según lo expuesto por el Ejecutivo federal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Trump dice que EEUU está “a cargo” de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

Hombre es asesinado en ataque armado en el barrio La Pradera, en Manta

Montecristi: Hombre asesinado a tiros dentro de una vivienda en la parroquia Leonidas Proaño

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Trump dice que EEUU está “a cargo” de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

Hombre es asesinado en ataque armado en el barrio La Pradera, en Manta

Montecristi: Hombre asesinado a tiros dentro de una vivienda en la parroquia Leonidas Proaño

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Trump dice que EEUU está “a cargo” de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

Hombre es asesinado en ataque armado en el barrio La Pradera, en Manta

Montecristi: Hombre asesinado a tiros dentro de una vivienda en la parroquia Leonidas Proaño

Damián “Kitu” Díaz regresa al país que lo consagró y ya tiene nuevo equipo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO