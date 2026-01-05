Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

El Gobierno de Suiza anunció este lunes, en Berna, la congelación por cuatro años de activos vinculados a Nicolás Maduro y personas asociadas. Esto con el objetivo de impedir la transferencia de bienes adquiridos ilícitamente fuera del país y facilitar eventuales procesos judiciales futuros relacionados con Venezuela.

La decisión se comunicó el Consejo Federal de Suiza, que precisó que la medida se suma a las sanciones vigentes desde 2018 contra personas vinculadas al Gobierno venezolano. Según el comunicado oficial, la congelación tiene carácter cautelar y responde a la necesidad de preservar activos ante posibles reclamaciones legales.

Las autoridades helvéticas indicaron que, debido a la “situación volátil” en Venezuela y a que “varios escenarios son posibles”, se optó por este mecanismo preventivo para evitar que bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita puedan ser transferidos fuera de Suiza. La medida se aplicará durante cuatro años, periodo en el que los activos permanecerán inmovilizados.

El Gobierno suizo subrayó que la congelación no implica un pronunciamiento sobre la detención del mandatario venezolano ni sobre eventuales vulneraciones del Derecho Internacional. El énfasis, explicó, está en posibles procedimientos legales futuros que podrían iniciarse en Venezuela respecto a la procedencia de los fondos.

Alcance legal y uso de los activos

En caso de que se demuestre judicialmente que los bienes se adquirieron ilícitamente, Suiza informó que se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano. Esta posibilidad está alineada con los mecanismos de asistencia judicial recíproca, que permiten la cooperación entre Estados para investigar y resolver casos de corrupción y lavado de activos.

El Consejo Federal aclaró que la medida no afecta al resto de los miembros que continúan integrando el Gobierno venezolano tras la caída de Maduro, delimitando así el alcance personal de la congelación. La decisión, añadió, busca preservar la disponibilidad de los activos para eventuales procesos legales, sin prejuzgar resultados.

La política suiza en esta materia se enmarca en su legislación sobre sanciones internacionales y recuperación de activos, que contempla la inmovilización preventiva cuando existen indicios de origen ilícito y riesgo de dispersión de fondos.

Contexto de sanciones y cooperación internacional

Desde 2018, Suiza mantiene sanciones relacionadas con la situación venezolana, coordinadas con socios internacionales. Estas medidas incluyen restricciones financieras y bloqueos de activos para personas específicas, con el fin de proteger el sistema financiero y apoyar la legalidad internacional.

La autoridad helvética reiteró que la congelación facilita la cooperación judicial futura, al asegurar que los fondos permanezcan localizables y disponibles para investigaciones. De confirmarse irregularidades, el marco legal suizo permite restituciones o usos con fines de interés público, conforme a derecho.

La decisión refuerza el rol de Suiza como plaza financiera con controles destinados a prevenir flujos ilícitos, manteniendo una postura basada en procedimientos legales verificables y cooperación internacional, según lo expuesto por el Ejecutivo federal.