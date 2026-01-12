Sujetos armados irrumpen en taller mecánico y balean a dos hombres en Manta

Dos hombres fueron heridos con arma de fuego la tarde de este lunes 12 de enero de 2026 en el sector Nuevo Manta, en la parroquia Urbimanta, cuando sujetos armados ingresaron a un taller mecánico y efectuaron varios disparos, según reportes preliminares de seguridad.

Ataque armado y primeros reportes

El hecho ocurrió pasadas las 13h00, cuando individuos no identificados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra dos personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los responsables abandonaron la escena.

Según información preliminar, ambos heridos fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica. Se conoció que uno de ellos presenta estado de salud grave, mientras que el otro permanece bajo observación médica.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque. Las autoridades mantienen abierta la línea investigativa.

Investigación policial en curso

Agentes policiales llegaron al taller mecánico para levantar los primeros indicios y recabar testimonios de moradores y vecinos del sector. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, la investigación se encuentra en la fase inicial.

Las autoridades no descartan que el ataque armado esté relacionado con dinámicas de violencia criminal presentes en el distrito durante las últimas semanas, aunque aún no existe confirmación oficial al respecto.

Contexto de seguridad en el distrito Manta

El distrito Manta, que también abarca los cantones Montecristi y Jaramijó, ha registrado 27 muertes violentas en lo que va del 2026. En comparación con años anteriores, el aumento de ataques armados ha generado preocupación en sectores ciudadanos, productivos y comerciales.

Manta se consolidó durante el 2024 y 2025 como uno de los puntos con mayor incidencia de delitos violentos en la provincia de Manabí, lo que ha impulsado despliegues y operativos de fuerzas policiales y militares en zonas urbanas.

Situación pendiente de confirmación

Hasta el cierre de esta nota no se ha informado de detenidos, y la Policía mantiene un operativo de búsqueda en sectores colindantes para intentar ubicar a los responsables del ataque.

Las autoridades sanitarias y policiales se reservan los nombres de los heridos mientras continúan las verificaciones respectivas y el proceso de notificación a familiares (12).