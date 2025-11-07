COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Latinoamérica

Supremo de Brasil ratifica la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aún puede presentar una apelación más. Mientras tanto, se analiza dónde cumpliría su sentencia.
Jair Bolsonaro estuvo al frente de la presidencia de Brasil de 2019 a 2023.
El Tribunal Supremo de Brasil ratificó este viernes por unanimidad la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, después de que los jueces rechazaron las alegaciones presentadas por la defensa.

El relator del caso, Alexandre de Moraes, también rechazó las alegaciones presentadas por el resto de los seis condenados por liderar la fallida trama golpista de 2022, entre quienes se encuentran los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, o el exalmirante de Marina, Almir Garnier.

Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia también votó a favor de mantener las condenas. El magistrado Luiz Fux no votó porque pasó de formar parte de la primera sala del alto tribunal a la segunda tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro. Con los cuatro votos, la deliberación virtual concluyó.

Bolsonaro aún puede apelar

El Supremo analizó de manera virtual los recursos que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas que puedan surgir de los argumentos de los jueces que votaron por condenar a Bolsonaro y su círculo más cercano.

Los seis acusados —un séptimo aceptó la decisión y ya cumple condena— tienen todavía una oportunidad más de presentar un nuevo recurso bajo este procedimiento. En caso de volver a ser rechazado, se ejecutará la pena.

Bolsonaro se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo Eduardo para hacer proselitismo en Estados Unidos en contra del actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.

No definen su lugar de reclusión

El lugar donde Bolsonaro cumpliría condena es todavía una incógnita. Sin embargo, se especula que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda. Esta, cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.

La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia. Así recibiría un tratamiento similar al que se dio a Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días. No se descarta tampoco arresto domiciliario.

El 8 de enero de 2023: los hechos que motivaron la condena

El 8 de enero de 2023, simpatizantes radicales de Bolsonaro protagonizaron un ataque violento contra las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Los hechos ocurrieron una semana después de la toma de posesión de Lula da Silva.

Los atacantes causaron daños millonarios en infraestructura pública y patrimonio histórico. Esto dio pie a una investigación masiva, donde se descubri&oacute; que detr&aacute;s del asalto exist&iacute;a un plan estrat&eacute;gico. Este plan buscaba revertir el resultado electoral mediante el uso de fuerza.

Las autoridades judiciales concluyeron que Jair Bolsonaro y su entorno promovieron un ambiente de desinformaciónincitación a la violencia y descrédito institucional, lo que facilitó el intento de ruptura del orden democrático.

 

