Taylor Swift hace historia: domina los 12 primeros puestos del Billboard Hot 100 con su nuevo álbum

Taylor Swift continúa marcando hitos en la industria musical. Su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, ha logrado una hazaña sin precedentes. Las doce canciones que conforman el disco ocuparon los doce primeros puestos del Billboard Hot 100. Esto consolidó un dominio absoluto de la lista. Además, reafirma el poder de su música a nivel global.

“The Fate of Ophelia” lidera la lista

El tema “The Fate of Ophelia” encabeza el ranking. Le sigue “Opalite” en el segundo lugar y “Elizabeth Taylor” en el tercero. Con esto, Swift alcanza su decimotercer número uno en el Hot 100. Ella amplía su legado, consolidándose como una de las artistas más influyentes y exitosas del siglo XXI.

Los seguidores de Swift han mostrado su entusiasmo en plataformas digitales. Destacan no solo la calidad de las canciones, sino también cómo la cantante ha mantenido su relevancia tras más de quince años de carrera.

Récords de ventas y streaming

El éxito de The Life of a Showgirl, lanzado el pasado 3 de octubre, se refleja también en ventas y streaming. En Estados Unidos, el álbum vendió 4,002 millones de unidades en su primera semana. Superó el récord anterior de Adele con 25 (2015). Este logro lo convierte en la semana más exitosa de la era moderna de Billboard 200 para una artista solista.

En cuanto a vinilos, Swift estableció un hito histórico. Vendió 1,2 millones de unidades en un solo día. Esto demuestra la fuerza del coleccionismo físico en la era digital.

En plataformas de streaming, el álbum debutó con 250 millones de reproducciones en un solo día en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Así, consolida el impacto global de su música y su capacidad para atraer a audiencias de todas las edades.

Evolución artística y legado cultural

La magnitud del éxito de Taylor Swift no solo se mide en cifras. Cada nuevo lanzamiento refleja su capacidad de reinventarse. Ella experimenta con diferentes géneros y conecta emocionalmente con su público. The Life of a Showgirl combina storytelling, producción innovadora y una conexión auténtica con los oyentes. Esto consolida su estatus como ícono cultural y referente de la música contemporánea.

Este récord histórico refuerza su influencia en la industria. Muestra que su talento trasciende modas y generaciones. La cantante continúa demostrando que, además de ser una estrella global, es una estratega musical. Es capaz de dominar listas, ventas físicas y plataformas digitales al mismo tiempo.