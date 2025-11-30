TCE admite denuncia contra Luisa González y convoca audiencia para enero de 2026.

Una nueva denuncia contra Luisa González ingresó formalmente al Tribunal Contencioso Electoral después de que el juez Richard González admitió el trámite impulsado por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en torno al manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023. El proceso incorpora a figuras centrales de Revolución Ciudadana, quienes participaron en la estructura electoral del correísmo.

Además, Atamaint incluyó a Karina Zambrano, responsable económica del movimiento; Francisco Hidalgo, jefe de campaña; y a varios candidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales, entre ellos Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa. Todos enfrentan un procedimiento que puede derivar en sanciones que alteren su presencia política durante los próximos años.

Presunta infracción y alcances legales

La denuncia se sustenta en el artículo 281 de la Ley Electoral. Esta norma que exige informes completos sobre aportes, contribuyentes, montos declarados y respaldos de ingresos y egresos. La ausencia de estos requisitos coloca a las organizaciones en riesgo de multas económicas, además de una suspensión de derechos políticos que puede extenderse hasta cuatro años según la legislación ecuatoriana.

El juez González convocó a todas las partes para una audiencia única de pruebas y alegatos, programada para el 7 de enero de 2026. El proceso se desarrolla en medio de un ambiente político sensible por la presencia de líderes correístas en el expediente.

Denuncia contra Luisa González: respuesta política del correísmo

A finales de octubre, el expresidente Rafael Correa advirtió que el CNE buscaba sancionar a su movimiento con un supuesto interés de “eliminarlos como partido”. La advertencia surgió después de que conoció los primeros reportes sobre los señalamientos de Atamaint.

Sin embargo, la titular del CNE manifestó que este tipo de verificaciones se aplica a todas las organizaciones políticas que presentan inconsistencias en el manejo económico de sus campañas. Así, defendió que se trata de un proceso administrativo y técnico, sin motivaciones externas.

Reacción de Luisa González y otro proceso adicional

Luisa González publicó en su cuenta de X que su movimiento ha tenido que “enfrentar las miserias de un CNE entregado al Gobierno”. Sus declaraciones surgieron después de conocer que otro juez aceptó una denuncia anterior por el manejo de las cuentas del binomio presidencial González–Araúz.

Asimismo, ese expediente incluye a Andrés Araúz, candidato a vicepresidente en las elecciones anticipadas de 2023, en las que resultó vencedor el actual presidente Daniel Noboa. Aunque el juez aceptó el proceso, todavía no definió la fecha de la audiencia. (07)