Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Técnico Universitario sorprende y deja al Delfín cerca del cuadrangular por el descenso

Delfín perdió 1-0 ante Técnico Universitario en Manta, sumó once partidos sin ganar y quedó comprometido en la lucha por evitar el cuadrangular del descenso.
Delfín pierde en casa y complica en la tabla de posiciones
Delfín pierde en casa y complica en la tabla de posiciones
Delfín pierde en casa y complica en la tabla de posiciones
Delfín pierde en casa y complica en la tabla de posiciones

Jean Carlos Toala

Redacción ED.

El Delfín Sporting Club cayó 1-0 frente a Técnico Universitario el sábado 20 de septiembre en el estadio Jocay de Manta, por la penúltima fecha de la LigaPro 2025, y comprometió sus opciones de permanencia en la Serie A debido a la racha negativa que lo arrastra al cuadrangular por el descenso.

Un inicio con oportunidades pero sin contundencia

El partido comenzó con intensidad para los locales. Apenas a los tres minutos, un potente disparo de Juan Nazareno se estrelló en el palo y dejó al público con el grito de gol ahogado. Sin embargo, tras esa acción inicial, el encuentro se tornó cerrado y sin mayores ocasiones claras para ninguno de los equipos.

Delfín, con el empate parcial, alcanzaba momentáneamente la meta de salvarse del cuadrangular. Sin embargo, la falta de efectividad en el ataque pesó sobre el conjunto manabita. El primer tiempo transcurrió con escasas emociones, reflejando la presión y nerviosismo que acompañan la lucha por no descender. Técnico Universitario, por su parte, supo sostener el orden defensivo y aprovechar los errores del rival, esperando su oportunidad para dar el golpe en condición de visitante.

El blooper que cambió el partido

La segunda parte mantuvo la misma dinámica de paridad. Pero a los 75 minutos, un error determinante cambió el rumbo del compromiso. El guardameta José Cárdenas no logró calcular la trayectoria de un centro enviado por Orlando Herrera, y la pelota terminó dentro de la portería, decretando el 1-0 para el “Rodillo Rojo”.

El tanto dejó desconcertado al cuadro “cetáceo”, que no encontró reacción ofensiva en el tramo final. En los minutos adicionales, el VAR llamó al árbitro Guillermo Guerrero para revisar una posible mano en el área del conjunto ambateño. Tras la revisión no se sancionó penalti. Con este resultado, Delfín quedó con 30 puntos en el puesto 12 de la tabla, mientras que Técnico Universitario llegó a 28 unidades, manteniendo vivas sus esperanzas de escapar del cuadrangular.

La definición será en la última fecha

La última jornada será crucial. Delfín deberá visitar a Independiente del Valle, líder absoluto y campeón anticipado del torneo, lo que complica sus aspiraciones de sumar puntos. En paralelo, Técnico Universitario recibirá en Ambato a Liga de Quito, un rival exigente que busca asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores.

La presión aumenta para el cuadro manabita, que no gana desde el 28 de junio, cuando se impuso 2-0 a Manta FC. Desde entonces, acumula once partidos sin triunfos, lo que ha generado una caída sostenida en la clasificación y lo acerca a disputar su permanencia en el cuadrangular junto a equipos como Manta, Mushuc Runa y posiblemente Vinotinto.

