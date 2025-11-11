Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender

La crisis no da tregua en Técnico Universitario. El club de Ambato confirmó la salida de Geovanny Cumbicus, quien se convierte en el tercer entrenador en abandonar el banquillo durante 2025. Antes habían pasado por el ‘Rodillo Rojo’ Paúl Vélez y José ‘Cheché’ Hernández, en una cadena de cambios que refleja la difícil temporada del equipo.

El comunicado oficial habla de una separación “de común acuerdo”, pero el contexto es preocupante. El elenco ambateño enfrenta las últimas dos fechas del cuadrangular por el descenso, con el riesgo latente de perder la categoría. Esto intensifica la inestabilidad y genera también incomodidad en la hinchada.

Cumbicus, de 45 años, llegó a mitad de año para intentar enderezar el rumbo. Dirigió 17 partidos, en los que sumó seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Aunque levantó el rendimiento, no logró sacar al club de la zona comprometida.

Técnico Universitario pelea por seguir

A falta de dos jornadas, Técnico Universitario acumula 33 puntos, los mismos que Manta, pero con peor diferencia de gol. Lo siguen Mushuc Runa (32) y Vinotinto (31), por lo que la pelea por mantenerse en la LigaPro está al rojo vivo.

Mientras la dirigencia busca un nuevo técnico, Alejandro Cortez, preparador físico del plantel, asumirá la conducción interina. El club anunció que en los próximos días completará los trámites legales para cerrar el vínculo con Cumbicus.

Tras el parón por la Fecha FIFA, el cuadrangular de descenso se definirá en dos sábados consecutivos: 22 y 29 de noviembre, con horario unificado a las 14h00. En la fecha cinco, Técnico visitará a Mushuc Runa, un duelo clave para evitar el descenso. Cerrará el torneo como local ante Manta, rival directo en la tabla.

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más inestables en la historia reciente del ‘Rodillo Rojo’. Tres entrenadores, una lucha angustiante por la permanencia y un futuro que dependerá de dos partidos decisivos.