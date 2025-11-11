COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender

El conjunto ambateño anunció la salida de Geovanny Cumbicus, el tercer entrenador que deja el cargo en una temporada marcada por la inestabilidad y el riesgo de descenso.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender
El elenco ambateño empató 1-1 contra Vinotinto el fin de semana pasado. Foto: API.
Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender
El elenco ambateño empató 1-1 contra Vinotinto el fin de semana pasado. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La crisis no da tregua en Técnico Universitario. El club de Ambato confirmó la salida de Geovanny Cumbicus, quien se convierte en el tercer entrenador en abandonar el banquillo durante 2025. Antes habían pasado por el ‘Rodillo Rojo’ Paúl Vélez y JoséCheché’ Hernández, en una cadena de cambios que refleja la difícil temporada del equipo.

El comunicado oficial habla de una separación “de común acuerdo”, pero el contexto es preocupante. El elenco ambateño enfrenta las últimas dos fechas del cuadrangular por el descenso, con el riesgo latente de perder la categoría. Esto intensifica la inestabilidad y genera también incomodidad en la hinchada.

Cumbicus, de 45 años, llegó a mitad de año para intentar enderezar el rumbo. Dirigió 17 partidos, en los que sumó seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Aunque levantó el rendimiento, no logró sacar al club de la zona comprometida.

Técnico Universitario pelea por seguir

A falta de dos jornadas, Técnico Universitario acumula 33 puntos, los mismos que Manta, pero con peor diferencia de gol. Lo siguen Mushuc Runa (32) y Vinotinto (31), por lo que la pelea por mantenerse en la LigaPro está al rojo vivo.

Mientras la dirigencia busca un nuevo técnico, Alejandro Cortez, preparador físico del plantel, asumirá la conducción interina. El club anunció que en los próximos días completará los trámites legales para cerrar el vínculo con Cumbicus.

Tras el parón por la Fecha FIFA, el cuadrangular de descenso se definirá en dos sábados consecutivos: 22 y 29 de noviembre, con horario unificado a las 14h00. En la fecha cinco, Técnico visitará a Mushuc Runa, un duelo clave para evitar el descenso. Cerrará el torneo como local ante Manta, rival directo en la tabla.

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más inestables en la historia reciente del ‘Rodillo Rojo’. Tres entrenadores, una lucha angustiante por la permanencia y un futuro que dependerá de dos partidos decisivos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO