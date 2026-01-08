Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

Un movimiento telúrico de magnitud 5,6 ocurrió la madrugada del jueves 8 de enero de 2026 en la región Amazonas, Perú, con epicentro a 71 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, a las 00:17 horas (hora local), según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo, originado a una profundidad de 106 kilómetros, se percibió en varias localidades del nororiente peruano y también en ciudades del sur y centro de Ecuador, debido a su intensidad y ubicación geográfica.

Detalles del epicentro registrado en la madrugada

El IGP indicó que el evento tuvo una intensidad de III-IV en Santa María de Nieva. Además, residentes de Jaén, en la región Cajamarca de Perú, reportaron haberlo sentido. Por otro lado, en Ecuador, ciudadanos compartieron en redes sociales que el temblor se percibió en provincias como Guayas (Guayaquil, Durán), El Oro (Machala), Loja, Azuay (Cuenca), Cañar (La Troncal) y Manabí (Manta).

Ausencia de daños reportados

Hasta las 01:00 horas de ese jueves, las autoridades peruanas no informaron sobre víctimas ni daños materiales en las áreas cercanas al epicentro. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Perú mantuvo el monitoreo, sin registrar afectaciones significativas hasta ese momento.

Contexto geológico de la región

Perú y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra alta actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esta área se debe a la interacción entre placas tectónicas, principalmente la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Este proceso acumula y libera energía de forma periódica, lo que explica la ocurrencia frecuente de sismos en ambos países. La profundidad del evento, superior a los 100 kilómetros, contribuyó a que su impacto en superficie fuera moderado, aunque suficiente para propagarse a distancias considerables.

Actividad sísmica reciente

En los primeros días de 2026, Perú ha registrado varios movimientos telúricos de menor magnitud en regiones como Ica y Loreto, según datos del IGP. Sin embargo, este sismo destaca por su alcance transfronterizo y por ser uno de los más intensos del año hasta la fecha.