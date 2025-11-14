Templo chino Yongqing, tesoro budista de 1.500 años, se vio devastado por un incendio

Un voraz incendio destruyó el pabellón Wenchang del templo Yongqing, una estructura ancestral de más de 1.500 años considerada un emblema del patrimonio budista chino. El hecho ocurrió en la ciudad de Zhangjiagang de China. El siniestro consumió gran parte del edificio de madera sin causar víctimas, según autoridades locales. La investigación preliminar apunta a posibles fallas eléctricas o el uso de velas en rituales como causas.

El pabellón Wenchang, dedicado a la deidad taoísta Wenchang Dijun (patrón de la cultura y la literatura), albergaba inscripciones antiguas, estatuas y ornamentos. Videos difundidos en redes sociales capturaron columnas de humo elevándose sobre el sitio, mientras bomberos luchaban contra el fuego durante horas. La estructura principal del templo permanece intacta, pero expertos en conservación han calificado el daño como “irreversible”.

Templo Yongqing tiene salas de meditación

Fundado en el año 536 durante la dinastía Liang, el templo Yongqing representa uno de los santuarios budistas más antiguos de China. En él hay reconstrucciones documentadas en las dinastías Ming (siglo XIV-XVII) y Qing (siglo XVII-XX). Sus paredes rojas y tejas azules simbolizan la armonía entre el budismo y el taoísmo, atrayendo a peregrinos y estudiantes que acuden a orar por el éxito académico antes de exámenes nacionales.

El pabellón afectado, erigido en el siglo XVI, formaba parte de un conjunto arquitectónico que integraba salones de meditación y jardines zen. Estos lugares fueron declarados patrimonio cultural protegido por el gobierno central en 2006. Las autoridades de Jiangsu activaron protocolos de emergencia inmediatamente, controlando las llamas antes del amanecer y acordonando el perímetro para evaluar riesgos estructurales.

40 mil sitios budistas enfrentan amenazas

Equipos de bomberos, apoyados por especialistas del Instituto Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, iniciaron inspecciones en el sitio. “La prioridad es salvaguardar lo restante y documentar pérdidas para una reconstrucción”, declaró un portavoz. La comunidad de Zhangjiagang, con unos 1,5 millones de habitantes, ha lanzado campañas de donaciones en plataformas digitales para financiar reparaciones.

Este incidente resalta los desafíos de preservar el vasto legado histórico de China, donde más de 40 mil sitios budistas enfrentan amenazas por envejecimiento y eventos climáticos. En los últimos cinco años, al menos diez templos milenarios han sufrido daños similares, impulsando reformas en normativas de seguridad contra incendios en monumentos.

El templo es un patrimonio intangible de China

El templo Yongqing, ubicado a 100 kilómetros de Shanghái, recibía anualmente miles de visitantes, contribuyendo al turismo cultural de Jiangsu, que genera el 5% de la economía provincial. La Federación de Budismo Chino expresó condolencias y apoyo para la restauración, subrayando el rol del sitio en la transmisión de tradiciones espirituales.

Mientras las investigaciones avanzan, el templo permanece cerrado al público, con actualizaciones prometidas por las autoridades en los próximos días. Este suceso subraya la fragilidad del patrimonio intangible en un país que equilibra modernización y conservación histórica.