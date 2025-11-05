¿Tendrá cambios? Miguel Ángel Loor habla sobre el formato de LigaPro para el 2026 y expuso algunas consideraciones

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, habló sobre el debate por el formato del campeonato ecuatoriano. En declaraciones realizadas este miércoles 5 de noviembre, el dirigente reconoció que, si bien el actual sistema le parece “deportivamente justo”, podrían analizarse modificaciones que fortalezcan el espectáculo, el marketing y la generación de ingresos.

Las declaraciones de Loor se dieron en el marco de la presentación de la Liga Prosperar, una iniciativa conjunta entre la Fundación LigaPro y Prosperar Salud. El proyecto impulsará la participación de un centenar de niños con diversas neurodivergencias en el primer torneo de fútbol adaptado del país.

Durante el evento, Loor habló con franqueza sobre la necesidad de revisar el sistema de competencia y abrir el debate entre clubes, auspiciantes y televisoras. “Por más que la deportividad, a la cual yo apoyo, sea fundamental, también hay que pensar en los ingresos, la publicidad y el marketing”, explicó.

Loor y lo que puede pasar

Loor consideró que el rendimiento irregular de equipos tradicionales como Barcelona SC y Liga de Quito ha generado un campeonato menos equilibrado en comparación con temporadas anteriores. “Este año Independiente del Valle ha sacado una ventaja espectacular, que hace que el marketing tenga que enfocarse en el segundo cupo a la Libertadores”, apuntó.

El principal de LigaPro puso sobre la mesa posibles ajustes. Entre estos la creación de un cuadrangular para definir cupos a la Copa Sudamericana y un sextangular para el descenso. Las fórmulas podrían dar “más tranquilidad a los equipos que pelean por mantenerse en la categoría”.

“Hay quienes dicen que la liguilla final puede generar ventajas, pero eso depende de la regularidad de los clubes grandes. Si mantienen un rendimiento sostenido, el torneo puede ser más competitivo”, añadió Loor.

El presidente de LigaPro insistió en que cualquier cambio debe pasar por un análisis integral, en el que se evalúe el impacto deportivo y económico. “Todo se mete en una licuadora, se analiza y se pone a consideración del Consejo de Presidentes. Ellos deciden. Yo no me involucro mucho en los detalles técnicos del formato. Mi foco está en el control económico”, aclaró.

Su respuesta a las críticas

También respondió a críticas sobre el calendario de competencias, en especial por los supuestos beneficios que habría recibido Independiente del Valle al disputar varios partidos en Quito. “El calendario se armó en enero. Nadie sabía quién iba a ganar. Son reglas que se definieron entre todos”, expresó.

Loor subrayó que el objetivo de la LigaPro es mantener un equilibrio entre espectáculo y rentabilidad, sin perder la esencia deportiva. “Queremos un torneo emocionante, competitivo y que al mismo tiempo genere recursos. Eso nos permitirá sostener el crecimiento del fútbol ecuatoriano”, concluyó.

De esta manera, el máximo dirigente del torneo profesional ecuatoriano abrió el camino para un nuevo debate: ¿debe cambiar el formato de la LigaPro o basta con reforzar su gestión económica y comunicacional? La discusión, según adelantó, se dará próximamente en el Consejo de Presidentes, donde los clubes tendrán la última palabra sobre el futuro del campeonato nacional.