Hace 5 meses
¡Tensión en Flamengo! Gonzalo Plata y Jorge Carrascal pelearon supuestamente por una mujer y ahora dividen el camerino

La celebración por el doble título de Flamengo quedó opacada por un conflicto extradeportivo entre Gonzalo Plata y Jorge Carrascal, cuya amistad terminó tras una disputa en una fiesta privada.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La interna de Flamengo atraviesa un inesperado capítulo de tensión tras la ruptura de la amistad entre Gonzalo Plata y Jorge Carrascal. Ambos jugadores, figuras claves en la obtención de la Copa Libertadores y el Brasileirao 2025, protagonizaron un incidente extradeportivo que ha acaparado la atención de la prensa brasileña.

Según reportes del medio Metrópoles, la disputa ocurrió durante una fiesta privada organizada por el grupo de jugadores solteros del club. Plata y Carrascal, habituales coordinadores de estos encuentros, habrían peleado por el interés común en una misma mujer. Ese conflicto terminó con su relación amistosa y modificó la dinámica social del equipo. Este hecho sorprendió a la plantilla.

Otros medios revelaron que estas reuniones contaban con la presencia de decenas de mujeres y que ambos futbolistas eran considerados líderes del grupo. Después de la pelea, las celebraciones internas se fracturaron: Carrascal continuó organizando los eventos junto al chileno Erick Pulgar y otros compañeros, mientras que Plata optó por hacer fiestas más reducidas, con apenas dos integrantes del plantel. La separación llamó la atención de la afición.

Plata, un problemático constante

Este episodio llega en un momento particular para Gonzalo Plata. El ecuatoriano, de 25 años, firmó una temporada clave desde su llegada procedente del Al Sadd de Qatar. Su aporte ofensivo resultó decisivo en varios partidos, aunque también acumuló polémicas por expulsiones en encuentros importantes, como la semifinal de la Libertadores ante Racing. En ese duelo dejó al equipo con diez hombres a los 56 minutos, mientras Carrascal era elegido como la figura del compromiso.

Jorge Carrascal, de 27 años, viene de consolidarse como referente tras su paso por River Plate y CSKA Moscú. El colombiano se convirtió en protagonista durante los festejos del título continental y del Brasileirao, donde aportó una asistencia clave para el gol del triunfo por 1-0 en la recta final del torneo. Su liderazgo se fortaleció esta temporada.

Las repercusiones del incidente no tardaron. Diversos reportes indican que la mayoría del plantel prefiere asistir a las fiestas organizadas por Carrascal, lo que refuerza la percepción de un quiebre social dentro del vestuario. Plata, por su parte, se mantiene al margen y no ha emitido declaraciones sobre el tema. El silencio también llega desde la dirigencia.

Flamengo, enfocado en su exitoso cierre de año, no ha ofrecido comentarios oficiales. Fuentes internas sostienen que el incidente no afecta el rendimiento deportivo ni la convivencia en los entrenamientos. Sin embargo, el caso continúa generando debate en redes sociales.

En medio de celebraciones multitudinarias en Río de Janeiro, la afición espera que este conflicto personal no interfiera en los objetivos del club para la próxima temporada. Plata ya ha sido señalado por reiteradas ocasiones como fiestero. El mes pasado fue visto en una discoteca previo a los amistosos de Ecuador en Norteamérica.

