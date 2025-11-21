COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Tensión previo a semifinal de Ascenso Nacional: Aampetra alerta intento de amaño y Liga de Portoviejo rechaza insinuaciones

La semifinal de ida del Ascenso Nacional entre Aampetra y Liga de Portoviejo llega marcada por una denuncia de presunto intento de manipulación y una inmediata réplica del club manabita, que rechaza cualquier insinuación y pide responsabilidad institucional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

user-dev

Redacción ED.

user-dev

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La previa de la semifinal de ida del Ascenso Nacional se volvió tensa. Aampetra denunció intentos externos de contactar a varios de sus jugadores para ofrecer incentivos económicos que, según el club, buscaban alterar su desempeño en el duelo del domingo (11h00) ante Liga de Portoviejo. La reacción del equipo manabita fue inmediata. Su dirigencia rechazó cualquier insinuación y consideró que la mención pública afecta a su honor deportivo.

El comunicado de Aampetra circuló este jueves y encendió las alarmas. El elenco pichinchano aseguró que recibió reportes sobre llamadas dirigidas a futbolistas del plantel. El mensaje apuntó a “incentivos externos” que pretendían influir en el rendimiento del equipo. La institución insistió en que sus jugadores cuentan con formación ética, disciplina y responsabilidad.

Aampetra aclaró que no posee pruebas que vinculen directamente a Liga de Portoviejo. Sin embargo, mencionó a ese club al señalar que no descarta la posibilidad de que los acercamientos provengan de alguien relacionado con la institución manabita. Por esa razón decidió exponer el caso. La dirigencia remarcó que rechaza cualquier intento de manipulación y que mantendrá abiertos los canales formales para denunciar hechos similares.

Aampetra rechaza estas pretensiones

El club Aampetra sostuvo que la transparencia es una prioridad. También subrayó que este tipo de amenazas dañan la evolución del fútbol ecuatoriano. El mensaje buscó generar atención pública para evitar presiones indebidas sobre su plantilla.

La denuncia se viralizó en redes. La reacción de Liga de Portoviejo llegó poco después de dicho anuncio. El club manabita consideró necesario fijar una postura clara. Señaló que, aunque Aampetra reconoció no tener certeza sobre el origen de las llamadas, la sola insinuación crea un ambiente propenso a sospechas injustificadas.

La presidenta de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora, recalcó que la institución mantiene una conducta intachable. Afirmó que el comunicado abre espacio para interpretaciones malintencionadas. También aseguró que este tipo de mensajes distorsiona el ambiente previo a una instancia decisiva del torneo.

También exigió que cualquier denuncia incluya pruebas concretas y se presente mediante los canales oficiales.

Tensión previo al partido de ida

La institución manabita rechazó cualquier vínculo con prácticas alejadas de la ética deportiva y defendió la transparencia con la que compite. Además, recordó que respeta a su hinchada, a su ciudad y a la historia que representa.

Ambos comunicados se difundieron a solo tres días de la semifinal de ida. El contexto aumentó la tensión en un duelo que ya era clave. Aampetra buscará aprovechar su localía en Sangolquí, mientras que Liga de Portoviejo intentará regresar con un resultado favorable para definir la serie en el Reales Tamarindos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO