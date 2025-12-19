Tercer caso de procuración de órganos se registra en hospital de Santo Domingo

La procuración de órganos realizada en el Hospital Gustavo Domínguez marca un nuevo avance en la donación en Santo Domingo y abre oportunidades de vida para pacientes.

El Hospital Gustavo Domínguez, en Santo Domingo, realizó esta semana la procuración de órganos de una paciente, en un procedimiento médico que busca salvar y mejorar la vida de otras personas, consolidando el tercer caso de donación registrado en esta casa de salud.

Donación de órganos

El procedimiento se llevó a cabo en uno de los quirófanos del hospital, con la participación de un equipo multidisciplinario conformado por anestesiólogos, médicos especialistas y personal de enfermería, quienes intervinieron conforme a los protocolos establecidos.

Tras la cirugía, los órganos procurados fueron trasladados a Quito, donde se coordina su asignación a pacientes que se encuentran en lista de espera, de acuerdo con los criterios del sistema nacional de trasplantes.

Desde la casa de salud se destacó que la intervención se desarrolló con éxito, respetando la voluntad expresada por la paciente y su familia, en un proceso que prioriza la ética médica y el acompañamiento humano.

Un gesto solidario que deja legado

Familiares de la donante acompañaron el proceso con respeto y solidaridad. La hermana de la paciente expresó: “Hermanita, aun muerta diste esperanza para otra persona”, frase que resume el significado del acto realizado.

El hospital manifestó su reconocimiento a la familia, subrayando que la donación de órganos constituye una decisión que trasciende la vida individual. Además se convierte en una oportunidad concreta para otros pacientes.

Las autoridades médicas resaltaron que cada procuración representa un mensaje de conciencia social, especialmente en contextos donde la donación aún enfrenta barreras culturales.

Donación de órganos en Santo Domingo

Este caso corresponde al tercer proceso de procuración realizado en el Hospital Gustavo Domínguez. La primera donación de órganos en Santo Domingo se registró en diciembre de 2023, marcando un precedente para la provincia.

Un galeno de la casa de salud señaló que este avance representa un paso significativo, ya que una de las principales limitantes históricas ha sido la resistencia cultural de algunos familiares a autorizar la donación.

Según explicó, en ocasiones anteriores se han presentado negativas familiares. Pese a la existencia de potenciales donantes, lo que reduce las posibilidades de salvar otras vidas.

Potenciales donantes y criterios médicos

El personal médico informó que el hospital registra potenciales donantes, en parte debido a la alta incidencia de accidentes de tránsito en la provincia. Sin embargo, no todos los casos califican para la procuración.

Entre las causas de exclusión se encuentran el consumo de drogas, la presencia de trastornos metabólicos severos o enfermedades que impiden la donación. Esto conforme a los protocolos médicos vigentes.

Estas condiciones limitan el número de órganos viables, pese a la existencia de pacientes que requieren trasplantes de manera urgente.

Órganos más requeridos en el país

En Ecuador, los órganos con mayor demanda son los riñones, córneas, hígado y pulmones, debido a la alta incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas.

Desde el Hospital Gustavo Domínguez se insistió en la importancia de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la donación de órganos. Esto como una acción que puede salvar múltiples vidas.