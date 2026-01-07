Quito aprueba la tercera placa para vehículos: así funcionará el nuevo dispositivo electrónico

El Municipio de Quito aprobó la implementación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como tercera placa, que se colocará en los vehículos que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). La medida busca modernizar la movilidad mediante tecnología aplicada al control del tránsito urbano.

Durante el debate en el Consejo Metropolitano, el alcalde Pabel Muñoz afirmó que la ordenanza permite que Quito “se convierta en una ciudad pionera en el uso de tecnología aplicada a la movilidad”, al incorporar información real y actualizada para la toma de decisiones públicas.

¿Qué es la tercera placa y para qué servirá en Quito?

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que la tercera placa será única e intransferible y permitirá identificar con precisión cada vehículo que circule por el DMQ, conectando su información con los puntos de control y gestión del tránsito.

Además, el sistema facilitará la vinculación de datos de circulación vehicular con procesos urbanos. Esto optimizará la planificación vial y permitirá aplicar medidas más efectivas en zonas de alta congestión.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, señaló que el dispositivo permitirá acceder a información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico y fomentará una movilidad más sostenible en la ciudad.

Cómo funciona el DEIV y qué información contiene

Alex Pérez aclaró que la tercera placa no funciona como un sistema de geolocalización ni transmite la ubicación de los vehículos. “Esto nos permitirá, por ejemplo, llevar un conteo vehicular en zonas de alto flujo, conocer cuántos vehículos circulan por un mismo punto y aplicar mejores medidas de gestión del tránsito”, aseguró.

El Municipio recalcó que el dispositivo no identifica al conductor ni al propietario del vehículo.

Características principales del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular

El DEIV se colocará en el parabrisas del vehículo para permitir su identificación en los puntos de control autorizados por el Municipio de Quito.

El dispositivo contendrá únicamente dos datos: número de placa y chasis, sin información personal del propietario o conductor.

Además, utilizará tecnología de radiofrecuencia para validar el tipo de vehículo y gestionar el tránsito, sin transmitir información de ubicación geográfica en ningún momento.

Cuándo entra en vigencia la tercera placa en Quito

La ordenanza establece que el Municipio deberá definir el modelo de gestión en un plazo máximo de 30 días tras su aprobación oficial.

Posteriormente, el proceso de contratación pública tomará alrededor de cuatro meses. Esto, con el objetivo de iniciar la implementación del DEIV a partir de julio, junto con la revisión técnica vehicular correspondiente a ese mes.

Multas y sanciones por no portar la tercera placa

La normativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan la disposición sobre la tercera placa dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Las infracciones leves tendrán una multa equivalente al 15 % del Salario Básico Unificado (SBU). Esto incluye no portar el DEIV al circular, no reponerlo en el plazo establecido o no colocarlo en el sitio autorizado.

Por otro lado, las infracciones graves implican una multa del 30 % del SBU y aplican a quienes realicen acciones destinadas a evitar la lectura del dispositivo.

Por último, las infracciones muy graves se sancionarán con el 50 % del SBU y corresponden a vehículos que circulen con un DEIV que no coincida con los datos registrados o que no lo porten tras su instalación obligatoria.