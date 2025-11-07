Terminal Portuario de Manta (TPM) colabora con Fiscalía en investigación por hurto de mercadería

El presidente del Terminal Portuario de Manta (TPM), Roberto Salazar, informó que once personas, entre ellas ocho empleados de la empresa, fueron detenidas en una operación policial por presunto hurto de mercadería. Esto fue detectado tras una investigación interna iniciada hace más de cuatro meses. El hecho ocurrió en Manta, provincia de Manabí. Forma parte de un proceso judicial en curso que también abarca diligencias en Guayas y Pichincha.

TPM confirma colaboración con las autoridades

Durante una rueda de prensa, Salazar explicó que la investigación se originó tras detectarse anomalías en la bodega de destino de uno de los clientes del puerto. Esto no ocurrió dentro de las instalaciones del Terminal Portuario de Manta.

Según el directivo, la empresa solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional, que posteriormente inició de oficio una indagación. Esta se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General del Estado. “Nosotros detectamos irregularidades y pedimos la intervención policial, lo que derivó en una investigación de más de cuatro meses”, precisó Salazar. Destacó que el proceso busca determinar responsabilidades individuales.

De asociación ilícita a delito de hurto

El titular de TPM detalló que la causa inició como una presunta asociación ilícita. Sin embargo, tras la audiencia de formulación de cargos efectuada la noche del miércoles, se determinó que el delito configurado corresponde a hurto. “Actualmente la investigación se desarrolla bajo la figura del delito de hurto.

Las audiencias se están realizando desde ayer (miércoles) y nuestros equipos legales están acompañando el proceso”, explicó. El directivo confirmó que ocho de los detenidos son trabajadores del puerto y que la empresa brinda apoyo jurídico a través de su Departamento de Talento Humano y asesores externos, garantizando el debido proceso.

“Cero tolerancia a actos indebidos”

Salazar enfatizó que la compañía mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto irregular. “El prestigio que el Puerto de Manta ha conseguido no se hipoteca ante nadie. Estamos reñidos con cualquier acto indebido que afecte nuestra integridad institucional”, afirmó.

Asimismo, aclaró que los empleados implicados deben contar con defensa independiente. Esto se debe a que podría existir conflicto de intereses en caso de que se determinen responsabilidades penales. “Cada uno deberá tener su abogado privado o defensor público”, agregó.

Operaciones continúan con normalidad en TPM

El Terminal Portuario de Manta informó que, pese a la investigación, las operaciones portuarias continúan sin interrupciones y bajo estrictos protocolos de control.“Garantizamos la transparencia y eficiencia de nuestras operaciones, en beneficio de nuestros clientes. Este hecho no compromete la seguridad ni el funcionamiento del puerto”, aseguró Salazar.

La empresa anunció también que reforzará sus mecanismos de control interno. El objetivo es prevenir incidentes similares y fortalecer la trazabilidad de carga.

Reconocimientos y política de transparencia

El Puerto de Manta ha sido reconocido a nivel nacional por su bajo nivel de contaminación, su trato ambiental responsable y por ser el único puerto del país sin registros de contaminación por drogas o sustancias ilegales.

Salazar destacó que esta situación, aunque preocupante, demuestra la efectividad de los sistemas de control internos. “No estamos exentos de que se intente contaminar a nuestros colaboradores, pero nuestros controles funcionan y nos permitieron detectar las irregularidades”, manifestó.