Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

VIDEO | Terror en Picoazá: Un fallecido y dos heridos deja violento ataque armado en la Loma del Calvario

Nuevo ataque armado en Picoazá deja un muerto y dos heridos. El crimen ocurrió esta madrugada en la Loma del Calvario. Policía investiga el violento suceso.
2 minutos de lectura
Terror en Picoazá: Un fallecido y dos heridos deja violento ataque armado en la Loma del Calvario.
La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.
Terror en Picoazá: Un fallecido y dos heridos deja violento ataque armado en la Loma del Calvario.
La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.

Un nuevo incidente violento interrumpió la calma habitual durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre del 2025. El mortal ataque armado en Picoazá tuvo lugar específicamente en el cantón Portoviejo. Según reportes, el hecho ocurrió justo en el acceso al conocido sector de la Loma del Calvario. Lamentablemente, tres personas resultaron afectadas por las balas, quedando una de ellas sin vida en el sitio.

Informes preliminares indican que las víctimas compartían en grupo cuando la tragedia los sorprendió. Sujetos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo y ejecutaron varias detonaciones contra los presentes. Los proyectiles alcanzaron a quienes permanecían reunidos en el lugar, generando caos inmediato. Servicios de emergencia activaron sus protocolos para atender la urgencia reportada en esta zona manabita.

Víctimas del ataque armado en Picoazá

Entre las personas alcanzadas por los disparos durante el sangriento suceso se encuentra una mujer. Equipos de socorro estabilizaron a los sobrevivientes del ataque armado en Picoazá en la escena. Ambulancias trasladaron rápidamente a las dos personas heridas hasta una casa de salud de Portoviejo para recibir atención médica. El estado de salud de los afectados se mantiene bajo reserva.

Habitantes del Picoazá vivieron momentos de gran angustia tras escuchar las múltiples detonaciones. Moradores señalaron que el intenso movimiento de unidades de socorro y la presencia policial se extendió durante varios minutos. Esta situación generó preocupación en la zona, alertando a las familias residentes. Uniformados cercaron el área para facilitar las primeras pericias y la recolección de indicios.

Investigaciones en la Loma del Calvario

La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho violento. Buscan determinar las motivaciones detrás del ataque armado en Picoazá ocurrido este fin de semana. Agentes especializados trabajan para identificar a los responsables del atentado que cobró una vida.

Hasta el momento, las autoridades no conocen las causas ni los autores del ataque registrado. El crimen en este punto de Picoazá mantiene en alerta a las fuerzas del orden. Manabí enfrenta una ola de inseguridad que preocupa a todos sus habitantes actualmente.

