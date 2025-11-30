Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

La violencia armada sacudió el norte del estado de California la tarde del sábado (29 de noviembre), dejando una estela de terror en una fiesta infantil. Los hechos se registraron alrededor de las 18h00 horas en la ciudad de Stockton, dentro de un establecimiento de comida rápida. Según confirmó el teniente de alcalde, Jason Lee, el tiroteo se produjo mientras se llevaba a cabo una reunión para festejar un cumpleaños infantil, evento que congregaba a adultos y menores de edad.

Un ataque selectivo según las primeras investigaciones

Aunque la conmoción es generalizada, las autoridades manejan una hipótesis clara sobre el móvil del crimen. Heather Brent, agente de información pública, señaló al diario ‘Los Angeles Times’ que la investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo y no un acto al azar. A pesar de esto, las fuerzas policiales en California todavía no han logrado identificar al autor de los disparos. Testigos presenciales describieron al sospechoso como un individuo que actuó solo, de aproximadamente 1,68 metros de altura y que vestía pantalones negros.

Conmoción en Acción de Gracias tras un atentado que causó terror en una fiesta infantil

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, expresó su dolor ante los medios, resaltando la crueldad del momento en que ocurrió la tragedia. “Este es el fin de semana de Acción de Gracias… lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron”, declaró. Tanto la alcaldesa como el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, han pedido la colaboración urgente de la ciudadanía para capturar al responsable que ha enlutado a California.

Coordinación estatal y federal

La magnitud del suceso ha escalado a las más altas esferas del gobierno estatal. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, se encuentra coordinando activamente los trabajos de investigación en conjunto con agencias federales y locales. Mientras la comunidad de Stockton intenta recuperarse, las autoridades han prometido desplegar todos los recursos necesarios para frenar este tipo de violencia que, en palabras de la alcaldesa, “vuelve a ocurrir” en la ciudad.