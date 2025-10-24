Tinder extiende la verificación facial para confirmar que sus usuarios son reales

Tinder quiere asegurarse de que sus usuarios son reales y para ello anunció la expansión de la comprobación basada en el reconocimiento facial, que busca coincidencias con las fotografías de perfil, para mejorar la seguridad digital.

¿Cómo funciona la verificación facial de Tinder?

Cada nuevo usuario de Tinder deberá completar un breve videoselfi que la plataforma de citas utilizará la detectar que se trata de una persona «real y físicamente presente» y para comprobar que el rostro es el mismo que el de las fotos de perfil.

Así ocurre ya en Colombia, Canadá, Australia, India y algunos países del Sudeste asiático, y también en el estado de California, en Estados Unidos. Ahora, la compañía anunció sus planes para extenderlo a todo el país norteamericano y su intención de desplegarlo globalmente.

«Hemos probado Face Check exhaustivamente y confiamos en su impacto positivo en el ecosistema de Tinder. La seguridad es fundamental en la experiencia de Tinder, ya que está integrada en cómo las personas se unen, hacen match y conectan», expresó el director ejecutivo de Match Group y responsable de Tinder, Spencer Rascoff.

Los videoselfi son eliminados

La compañía explica que los videoselfi solo se usan para la verificación y se eliminan poco después. Lo que se almacena es un mapa facial y un vector facial cifrados, que se usan para verificar las fotos, pero también para detectar fraudes y evitar cuentas duplicadas.

En combinación con otras medidas de seguridad, aseguran que se reduce en más del 60 por ciento la exposición a posibles actores maliciosos y disminuyen en más de un 40 por ciento los informes de actores maliciosos.

Tinder tiene más de 75 millones de usuarios

Tinder es una aplicación de citas en línea que permite conectar personas según intereses y proximidad geográfica. Fundada en 2012 en Los Ángeles, California, por Sean Rad, Justin Mateen, Jonathan Badeen y otros, surgió como una startup incubada en Hatch Labs.

Su innovador sistema de «deslizar» (swipe) para aceptar o rechazar perfiles revolucionó las citas digitales. Inicialmente enfocada en universitarios, se expandió globalmente tras su lanzamiento en iOS y Android.

Tinder opera en 190 países y tiene más de 75 millones de usuarios activos mensuales. Su base de usuarios incluye principalmente adultos jóvenes (18-34 años), con un 55% hombres y 45% mujeres, según datos de la empresa.

Popular por su simplicidad, genera 1.600 millones de swipes diarios, consolidándose como líder en citas digitales. Sin embargo, el riesgo de conectar con extraños es real y vigente. De allí, el esfuerzo de la empresa por verificar la identidad de sus usuarios.