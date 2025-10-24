COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Tinder extiende la verificación facial para confirmar que sus usuarios son reales

Tinder, la aplicación de citas más famosa del mundo, busca garantizar la seguridad de sus usuarios a través de la verificación facial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La verificación facial de Tinder ya se emplea en varios países. REMITIDA / HANDOUT por MATCH GROUP Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/10/2025
La verificación facial de Tinder ya se emplea en varios países. REMITIDA / HANDOUT por MATCH GROUP Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/10/2025
La verificación facial de Tinder ya se emplea en varios países. REMITIDA / HANDOUT por MATCH GROUP Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/10/2025

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Tinder quiere asegurarse de que sus usuarios son reales y para ello anunció la expansión de la comprobación basada en el reconocimiento facial, que busca coincidencias con las fotografías de perfil, para mejorar la seguridad digital.

¿Cómo funciona la verificación facial de Tinder?

Cada nuevo usuario de Tinder deberá completar un breve videoselfi que la plataforma de citas utilizará la detectar que se trata de una persona «real y físicamente presente» y para comprobar que el rostro es el mismo que el de las fotos de perfil.

Así ocurre ya en Colombia, Canadá, Australia, India y algunos países del Sudeste asiático, y también en el estado de California, en Estados Unidos. Ahora, la compañía anunció sus planes para extenderlo a todo el país norteamericano y su intención de desplegarlo globalmente.

Tinder lanza camión de basura en Bombay para desechar recuerdos de exparejas

«Hemos probado Face Check exhaustivamente y confiamos en su impacto positivo en el ecosistema de Tinder. La seguridad es fundamental en la experiencia de Tinder, ya que está integrada en cómo las personas se unen, hacen match y conectan», expresó el director ejecutivo de Match Group y responsable de Tinder, Spencer Rascoff.

Los videoselfi son eliminados

La compañía explica que los videoselfi solo se usan para la verificación y se eliminan poco después. Lo que se almacena es un mapa facial y un vector facial cifrados, que se usan para verificar las fotos, pero también para detectar fraudes y evitar cuentas duplicadas.

En combinación con otras medidas de seguridad, aseguran que se reduce en más del 60 por ciento la exposición a posibles actores maliciosos y disminuyen en más de un 40 por ciento los informes de actores maliciosos.

Tinder tiene más de 75 millones de usuarios

Tinder es una aplicación de citas en línea que permite conectar personas según intereses y proximidad geográfica. Fundada en 2012 en Los Ángeles, California, por Sean Rad, Justin Mateen, Jonathan Badeen y otros, surgió como una startup incubada en Hatch Labs.

Su innovador sistema de «deslizar» (swipe) para aceptar o rechazar perfiles revolucionó las citas digitales. Inicialmente enfocada en universitarios, se expandió globalmente tras su lanzamiento en iOS y Android.

Tinder opera en 190 países y tiene más de 75 millones de usuarios activos mensuales. Su base de usuarios incluye principalmente adultos jóvenes (18-34 años), con un 55% hombres y 45% mujeres, según datos de la empresa.

Popular por su simplicidad, genera 1.600 millones de swipes diarios, consolidándose como líder en citas digitales. Sin embargo, el riesgo de conectar con extraños es real y vigente. De allí, el esfuerzo de la empresa por verificar la identidad de sus usuarios. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tinder extiende la verificación facial para confirmar que sus usuarios son reales

Los restos de Paulina Tamayo reposan en una urna de madera: “Ya está todo como tú nos lo pediste»

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tinder extiende la verificación facial para confirmar que sus usuarios son reales

Los restos de Paulina Tamayo reposan en una urna de madera: “Ya está todo como tú nos lo pediste»

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los restos de Paulina Tamayo reposan en una urna de madera: “Ya está todo como tú nos lo pediste»

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO