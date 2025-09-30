Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha de boda y lugar de residencia

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul tendrían casi todo listo para darse el ‘sí, acepto’ a finales de año.

Así lo reveló la periodista Paula Varela en el programa Intrusos de América TV, tras meses de especulaciones en torno a la mediática pareja.

Tini y Rodrigo eligieron fecha de boda

De acuerdo a esa fuente, los argentinos se casarán el 20 de diciembre de 2025 en el predio Dok Haras de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Se trata de un lugar exclusivo que ha albergado eventos mediáticos, como las bodas de Stefi Roitman y Ricky Montaner en 2022, y de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en 2024.

La periodista añadió que la pareja busca proveedores para una fiesta de estilo casual y relajado, con énfasis en privacidad para evitar filtraciones.

Cabe destacar que la fecha coincide con el receso post-Eliminatorias para De Paul y el fin de la gira Futttura de Stoessel, lo que le da mayor credibilidad a la información.

Invitados y planes futuros

Entre los invitados estarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, María Becerra, Nicki Nicole con Lamine Yamal, y Leandro Paredes con Camila Galante. La lista incluye amigos del fútbol y la música argentina.

Tras la boda, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mudarán a Miami, Florida. La elección se habría dado porque la cantante posee una propiedad allá, mientras que el futbolista tiene compromisos con Inter Miami. Este traslado responde a necesidades profesionales y de movilidad legal.

El amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La relación entre Tini y De Paul comenzó en octubre de 2021, durante los preparativos para el Mundial de Qatar 2022. La pareja hizo pública su romance en redes sociales, con apariciones juntos en eventos deportivos y musicales.

En agosto de 2023, anunciaron su separación temporal debido a distancias laborales: Tini enfocada en su carrera musical y De Paul en el Atlético de Madrid.

Ya en marzo de 2025, surgieron indicios de reconciliación tras avistamientos en Madrid. Mientras que en julio comenzaron a escucharse los rumores de compromiso matrimonial.

Estos comenzaron luego de que los enamorados compartieron fotos de una cena romántica en la playa, donde Tini ocultaba su mano izquierda, sugiriendo un anillo. En Instagram, publicaciones con flores blancas y canciones románticas de Justin Bieber alimentaron teorías de propuesta.

En agosto, durante la presentación de De Paul en Inter Miami, un anillo de diamantes en la mano de Tini desató comentarios virales en X: “¿Compromiso inminente?”. Cabe destacar que la cantante, en entrevista con Sofía Kotler, evadió confirmaciones: “Estoy muy feliz, pero lo personal lo guardo para mí”.

La polémica en torno a la pareja

Cabe destacar que Rodrigo de Paul mantuvo una relación formal con Camila Homs, madre de sus dos hijos. Tras darse a conocer su ruptura, muchos internautas señalaron a Tini como la tercera en discordia.

Incluso, se habló de una relación extramatrimonial de De Paul con Tini Stoessel, ocurrida mientras Homs estaba embarazada de su hijo.

A lo largo de su relación, ambos ha recibido decenas de críticas y señalamientos.