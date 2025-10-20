COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Latinoamérica

Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador

Muchos migrantes ecuatorianos pagan de más al enviar paquetes. Una empresa en Jacksonville explica cómo evitarlo: respetar el límite de 8 libras y $400.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador.
Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador.
Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador.
Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Cada paquete que sale de Estados Unidos hacia Ecuador lleva más que objetos: lleva afecto, apoyo y recuerdos familiares de muchos migrantes ecuatorianos. Sin embargo, muchos migrantes terminan pagando más de lo esperado o enfrentando demoras por desconocer las normas que rigen los envíos internacionales.

Desde Jacksonville, la empresa Casa Envío, dirigida por Raúl Rodríguez, ofrece una alternativa accesible y segura para quienes desean hacer llegar sus paquetes sin contratiempos.

Lo más importante es respetar los límites de peso y valor”, explicó Rodríguez. “Si el envío contiene artículos electrónicos y supera los 400 dólares, puede generar cargos adicionales por aranceles. Lo ideal es no sobrepasar ese monto”.

Límites que debes conocer antes de enviar

El envío aéreo —el más utilizado por los migrantes ecuatorianos— tiene un límite de ocho libras (3,6 kg) por paquete. Esto significa que no se puede enviar una caja mayor a ese peso por esa vía. En caso de necesitar mandar artículos más grandes, Casa Envío también ofrece la opción de envío marítimo, más económico aunque con mayor tiempo de entrega.

“El sistema aéreo es rápido, pero estricto. Es preferible preparar varios paquetes pequeños en lugar de uno grande para evitar devoluciones o cargos adicionales”, recomendó Rodríguez.

Qué puedes enviar y qué no

Enviar artículos personales, ropa, juguetes, libros, suplementos o alimentos no perecederos es perfectamente posible. Sin embargo, no se deben incluir baterías de litio, aerosoles, perfumes inflamables ni dispositivos electrónicos usados sin factura. La aduana ecuatoriana puede retener esos envíos o aplicar sanciones.

Servicios disponibles para migrantes ecuatorianos en casa envío

La empresa, que funciona desde Jacksonville y tiene un año en el mercado, ofrece varias modalidades pensadas para la comunidad latina:

  • ✈️ Envío aéreo: rápido y seguro. Límite: 8 libras por caja.
  • 🚢 Envío marítimo: económico y confiable. Ideal para mudanzas o envíos grandes.
  • 📦 Casillero: almacenamiento temporal para quienes hacen compras online.
  • 🤳 Personal Shopper: asistencia para comprar en tiendas estadounidenses.
  • 🛒 Compras online: compras en Amazon, Walmart, Shein u otras plataformas.
  • 🚛 Entrega puerta a puerta: la comodidad de recibir directamente en casa.

Casa Envío atiende de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con atención en español a través del +1 (904) 365-8908 o en su web casaenvious.com.

Consejos útiles antes de enviar tu paquete

  1. 📦 Revisa el peso. No superes las ocho libras si eliges envío aéreo.
  2. 💵 Declara el valor real. Evita multas o retenciones por información inexacta.
  3. 🚫 Verifica los artículos prohibidos. No incluyas baterías ni líquidos inflamables.
  4. 📋 Conserva tus comprobantes. Facilitan el rastreo o reclamo del paquete.
  5. 🗓️ Anticípate a las fechas altas. En diciembre los envíos se saturan y tardan más.

Una comunidad pequeña, pero activa con algunos migrantes ecuatorianos

Aunque la comunidad ecuatoriana en Jacksonville aún es minoritaria frente a otras nacionalidades latinas, negocios como Casa Envío ayudan a mantener los lazos familiares y culturales, y a visibilizar la presencia de los migrantes de Ecuador en Florida.

“Queremos que la gente envíe con confianza”, concluyó Rodríguez. “Cada caja es un mensaje de amor. Por eso cuidamos cada detalle, desde la recolección hasta la entrega final”. (04)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador

Paro nacional en Ecuador: 28 días de tensión con denuncias de represión y controversia por una detención en Quito

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz se convierte en el nuevo Presidente y cierra el ciclo de 20 años del MAS

María Troncatti, santa que fue canonizada este domingo 19 de octubre después del milagro concedido a Juwà Bosco, del pueblo Shuar de Ecuador

Emelec y Aucas empatan en la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro y obtiene un punto crucial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador

Paro nacional en Ecuador: 28 días de tensión con denuncias de represión y controversia por una detención en Quito

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz se convierte en el nuevo Presidente y cierra el ciclo de 20 años del MAS

María Troncatti, santa que fue canonizada este domingo 19 de octubre después del milagro concedido a Juwà Bosco, del pueblo Shuar de Ecuador

Emelec y Aucas empatan en la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro y obtiene un punto crucial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional en Ecuador: 28 días de tensión con denuncias de represión y controversia por una detención en Quito

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz se convierte en el nuevo Presidente y cierra el ciclo de 20 años del MAS

María Troncatti, santa que fue canonizada este domingo 19 de octubre después del milagro concedido a Juwà Bosco, del pueblo Shuar de Ecuador

Emelec y Aucas empatan en la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro y obtiene un punto crucial

Elecciones en Bolivia: Evo Morales vota nulo mientras Jorge Quiroga y Rodrigo Paz se disputan la Presidencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO