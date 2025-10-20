Todo lo que deben saber los migrantes ecuatorianos antes de enviar sus paquetes a Ecuador.

Cada paquete que sale de Estados Unidos hacia Ecuador lleva más que objetos: lleva afecto, apoyo y recuerdos familiares de muchos migrantes ecuatorianos. Sin embargo, muchos migrantes terminan pagando más de lo esperado o enfrentando demoras por desconocer las normas que rigen los envíos internacionales.

Desde Jacksonville, la empresa Casa Envío, dirigida por Raúl Rodríguez, ofrece una alternativa accesible y segura para quienes desean hacer llegar sus paquetes sin contratiempos.

“Lo más importante es respetar los límites de peso y valor”, explicó Rodríguez. “Si el envío contiene artículos electrónicos y supera los 400 dólares, puede generar cargos adicionales por aranceles. Lo ideal es no sobrepasar ese monto”.

Límites que debes conocer antes de enviar

El envío aéreo —el más utilizado por los migrantes ecuatorianos— tiene un límite de ocho libras (3,6 kg) por paquete. Esto significa que no se puede enviar una caja mayor a ese peso por esa vía. En caso de necesitar mandar artículos más grandes, Casa Envío también ofrece la opción de envío marítimo, más económico aunque con mayor tiempo de entrega.

“El sistema aéreo es rápido, pero estricto. Es preferible preparar varios paquetes pequeños en lugar de uno grande para evitar devoluciones o cargos adicionales”, recomendó Rodríguez.

Qué puedes enviar y qué no

Enviar artículos personales, ropa, juguetes, libros, suplementos o alimentos no perecederos es perfectamente posible. Sin embargo, no se deben incluir baterías de litio, aerosoles, perfumes inflamables ni dispositivos electrónicos usados sin factura. La aduana ecuatoriana puede retener esos envíos o aplicar sanciones.

Servicios disponibles para migrantes ecuatorianos en casa envío

La empresa, que funciona desde Jacksonville y tiene un año en el mercado, ofrece varias modalidades pensadas para la comunidad latina:

✈️ Envío aéreo: rápido y seguro. Límite: 8 libras por caja.

rápido y seguro. Límite: 8 libras por caja. 🚢 Envío marítimo: económico y confiable. Ideal para mudanzas o envíos grandes.

económico y confiable. Ideal para mudanzas o envíos grandes. 📦 Casillero: almacenamiento temporal para quienes hacen compras online.

almacenamiento temporal para quienes hacen compras online. 🤳 Personal Shopper: asistencia para comprar en tiendas estadounidenses.

asistencia para comprar en tiendas estadounidenses. 🛒 Compras online: compras en Amazon, Walmart, Shein u otras plataformas.

compras en Amazon, Walmart, Shein u otras plataformas. 🚛 Entrega puerta a puerta: la comodidad de recibir directamente en casa.

Casa Envío atiende de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con atención en español a través del +1 (904) 365-8908 o en su web casaenvious.com.

Consejos útiles antes de enviar tu paquete

📦 Revisa el peso. No superes las ocho libras si eliges envío aéreo. 💵 Declara el valor real. Evita multas o retenciones por información inexacta. 🚫 Verifica los artículos prohibidos. No incluyas baterías ni líquidos inflamables. 📋 Conserva tus comprobantes. Facilitan el rastreo o reclamo del paquete. 🗓️ Anticípate a las fechas altas. En diciembre los envíos se saturan y tardan más.

Una comunidad pequeña, pero activa con algunos migrantes ecuatorianos

Aunque la comunidad ecuatoriana en Jacksonville aún es minoritaria frente a otras nacionalidades latinas, negocios como Casa Envío ayudan a mantener los lazos familiares y culturales, y a visibilizar la presencia de los migrantes de Ecuador en Florida.

“Queremos que la gente envíe con confianza”, concluyó Rodríguez. “Cada caja es un mensaje de amor. Por eso cuidamos cada detalle, desde la recolección hasta la entrega final”. (04)